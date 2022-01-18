هيدي كلوم تؤمن على ساقيها بـ 2 مليون دولار!

كشفت عارضة الأزياء والممثلة العالمية هايدي كلوم، عن بوليصة التأمين الخاصة بالتأمين على ساقيها والتي بلغت 2 مليون دولار.

وقالت هايدي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “The Ellen DeGeneres Show” أن أحد أطرافها السفلية يساوي في الواقع أكثر من الآخر بسبب أنها عندما كانت صغيرة أصيب قدمها بندبة كبيرة، واخفتها مستعينة ببعض المستحضرات.

وكانت هايدي، قد صرحت لمجلة “PEOPLE” منذ أكثر من 4 سنوات، أن إحدى ساقيها مؤمن عليها مقابل مليون دولار، بينما تم التأمين على الأخرى بـ مليون و200 ألف دولار.

الجدير بالذكر أن هايدي كلوم، ارتبط اسمها بالحيوية والشباب الدائم برغم من أنها تخطت الـ 48 سنة، ولكنها استطاعت الحفاظ على قوامها الرشيق رغم تقدمها في العمر، والحفاظ أيضًا على حيوية ونضارة بشرتها، حيث أن تتبع نظامًا غذائيًا صحية طوال الوقت، وهو نظام 80/20 والذي يركز على تناول الأكل الصحي بنسبة 80%، بينما يُترك 20% فقط للاستمتاع ببعض الأكلات عالية السعرات.

هايدي كلوم، هي عارضة أزياء وممثلة ومقدم برامج وسيدة أعمال ومنتجة ألمانية، من مواليد 1 يونيو 1973، ببيرجيش جلادباخ، في ألمانيا.