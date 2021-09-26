نتائج الاقتراع الأولية في الانتخابات الألمانية، هذا المرشح هو الأقرب ليكون مستشار ألمانيا

أظهرت نتائج الاقتراع الأولية في الانتخابات الألمانية تراجعاً واضحاً لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له المستشارة المنتهية ولايتها انجيلا ميركل، وتظهر النتائج الأولية تفاوتاً ملحوظاً بين نسب التصويت لصالح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي الاجتماعي الألماني “SPD”، ويتوقع أن تظهر النتائج النهائية في الساعات المقبلة وسط ترقب كبير من قبل الناخبين الألمان الذين ينتظرون الانتخابات بفارق الصبر منذ أكثر من 16 عاماً.

بعد تنحيها من منصبها أصبحت المستشارة المنتهية ولايتها انجيلا ميركل واحدة من بين أكثر المستشارين في البوندستاغ نفوذاً وقوة، واعتبرت ميركل على مدى سنوات طويلة على أنها المرأة الحديدية وثاني أقوى امرأة في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية طبعاً، وتركت المستشارة منصبها بعد 16 عاماً قادت فيهم ألمانيا لتحقيق العديد من الإنجازات التي لم يكن الألمان أنفسهم يحلمون بها، ويتنافس حالياً على منصب مستشار ألمانيا ثلاث من المرشحين الكِبار الذين يتبعون لثلاث أحزاب مختلفة، ويأتي أولاف شولتز مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي الألماني على رأس قائمة المرشحين ويعد الأكثر حظاً في الفوز حتى الآن، تنافس أنالينا بيربوك مرشحة حزب الخضر على الفوز وينافس ارمين لاشيت مرشح حزب ميركل الاتحاد الديمقراطي المسيحي ايضاً على الانتخابات ويبدو أنه خسر الرهان بحسب نتائج الاقتراع الأولية والتي أظهرت النتائج الآتية:

أظهرت نتائج الاقتراع الأولية تفوقاً واضحاً للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني على الأحزاب الأخرى التي نافست بنسبة ليست بالضئيلة، وصوت الناخبون البالغ عددهم حوالي 60 مليون ناخب تقريباً بنسبة 25.5% لصالح الحزب الاشتراكي الاجتماعي الألماني الذي يرأسه أولاف شولتز، وبالنسبة لحزب ميركل الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يرأسه ارميت لاشيت فقد حاز على حوالي 24.5% من أصوات الناخبين، وحاز حزب الخضر الذي ينتهج سياسات صديقة للبيئة على حوالي 13.8% من أصوات الناخبين فيما حصل الحزب البديل من أجل ألمانيا “أقصى اليمين، يمين متطرف” على 10.9% من الأصوات، وحاز الحزب الليبرالي “الحزب الديمقراطي الحر” على 11.7% من أصوات الناخبين، وحاز حزب اليسار على 5% فيما حصل البقية على 8.6% من الأصوات.

ومن نتائج الاقتراع الأولية نجد أن أولاف شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الاجتماعي هو الأقرب لأن يكون المستشار القادم للدولة الألمانية.