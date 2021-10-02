موعد عرض مسلسل قطاع الطرق الموسم السابع

ينتظر عشّاق الدراما التركية بفارغ الصبر سلسلة قطاع الطرق لن يحكموا العالم، التي إستمرت ل6 مواسم سابقة، والتي إحتلت في عالم مسلسلات المافيا السياسية محلّ المسلسل الشهير وادي الذئاب، وفي هذا المقال سننقل لكم آخر الآخبار حول هذا المسلسل، بالإضافة إلى أخبار موعد العرض والممثلين الجدد في هذا المسلسل.

تداولت الصُحف التركية بعض الأخبار عن إنضمام الممثلين Levent Ülgen وUğur Yücel كشخصيات رئيسية في مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم، حيث أن هذه الأسماء من أكبر أسماء الممثلين القديرين في مجال التلفزيون التركي، وسيكون أول خبرًا صادمًا لجمهور هذا المسلسل، عن خروج شخصية الريس طوفان التي يجسدها الممثل حسين عوني دانيال في الحلقات الأولى من الموسم السابع.

وبينما تم الإعلان عن هذا الخبر، وجدنا خبرًا آخر يقولون فيه أن الكاتب والمنتج الشهير راجي شاشماز منتج سلسلة وادي الذئاب، سيعود قريبًا لكتابة الموسم السابع من مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم، وذلك بعد ترك الكاتب بهادير أوزديمير لهذا المسلسل، ليكون متفرغًا لإنتاج مسلسله الخاص، الذي سيكون من بطولة سافاش أوزديمير الذي جسّد شخصية تيبي في مسلسل قطاع الطرق.

وبينما يتم تداول هذه الأخبار في مجال الدراما التركية، يتسائل الجمهور عن ما إن كان أوزان أكبابا الذي يجسد شخصية إلياس سيخرج من هذا المسلسل أم لا، وحسب ما وجدنا في لقائات أوزان أكبابا، فقد صرّح شخصيًا أنه لم يقرأ السيناريو بعد، ولا يعرف ماذا سيكون مصيره في الموسم الجديد من مسلسل قطاع الطرق، ولكن حسب التوقعّات وما حدث في الموسم السابق، فإحتمالية خروج أوزان أكبابا من المسلسل سيكون ضعيفًا جدًا، لإنه من أهم الشخصيات الرئيسية في المسلسل.

كما سيبدأ الموسم السابع من مسلسل قطاع الطرق بجمع الأحداث التي سيكون ضمنها الريس خضر في السجن، وسيكون ألب أصلان هاربًا من الإستخبارات، بينما سيُدير إلياس الطاولة وعائلته كما قال له أخيه الأكبر في الحلقة الأخيرة من الموسم السادس، والتي جمعت مشاهد مبايعة إلياس كرئيس لعائلة شاكر بيلي.

وبالنسبة لموعد عرض الموسم السابع، فكان من المفترض أن يتم عرض الحلقة الأولى بتاريخ 28 من شهر أيلول، ولكن بسبب الخلافات التي حدثت بين طاقم العمل والشركة المنتجة للمسلسل، فقد تم تأجيل تصوير الحلقة الأولى لبداية شهر أكتوبر، أي الشهر العاشر من سنة 2021، وسيتم عرض المسلسل إما منتصف الشهر العاشر او بنهايته.