صورة شعار اليوم الوطني 89.. همة حتى القمة تُزين هوية اليوم الوطني السعودي 2019

صورة شعار اليوم الوطني السعودي 89 – 2019 همة حتى القمة سوف يتداولها الكثيرون الآن بعد اقتربنا من موعد الاحتفالات بتلك المناسبة الأهم في التاريخ السعودي الحديث، صورة شعار اليوم الوطني 2019 سوف يستخدمها الكثيرون لتكون صورتهم على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن سعادتهم واعتزازهم بتلك المناسبة والتي مهدت لظهور واحدة من أهم دول العالم في الوقت الراهن.







تصميم شعار اليوم الوطني السعودي 89-2019

يتكون تصميم وصورة شعار اليوم الوطني 89 من جملة همة حتى القمة، يعلوها اللون الأخضر لون علم المملكة العربية السعودية، وتحت الشعار والهوية جملة “اليوم الوطني السعودي 89″، شعار اليوم الوطني دشنته الهيئة العام للترفيه السعودية، حيث طالب رئيس الهيئة بتداول الشعار بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، هذا وتحتفل المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني في يوم 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه تأسيس وتوحيد السعودية عام 1932 على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.







صورة شعار اليوم الوطني 89-2019

هذا وقد بدأت صور شعار اليوم الوطني السعودي 89 تنتشر في شوارع ومدن المملكة العربية السعودية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يذكر أن وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت أن يوم الأحد 22 سبتمبر 2019 سيكون موعد إجازة اليوم الوطني، وأن عودة الدوام ستكون يوم الإثنين 23 سبتمبر.











