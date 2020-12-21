جو بايدن يتلقى لقاح كوفيد-19 على الهواء لإقناع الأمريكيين بالتطعيم

بواسطة أحمد الفاضل

استعرض الإعلامي أحمد موسى مذيع برنامج “على مسؤوليتي” مقطع فيديو للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وهو يتلقى لقاح كوفيد-19، وأكدت مصادر أن بايدن تلقى لقاح “فايزر”.

جو بايدن يتلقى لقاح كوفيد-19 على الهواء لإقناع الأمريكيين بالتطعيم 2 21/12/2020 - 11:20 م

وكان بايدن قد انضم لعدد من المسؤولين الأمريكيين الذين تلقوا اللقاح لإثبات صحة إن اللقاح لا ضرر له على الإنسان وانه آمن وفعال بنسبة 100%، ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت بالفعل عملية تطعيم المواطنين الأمريكيين ضد كوفيد-19 إلا أن عدداً كبيراً منهم يعتقدون أن اللقاح قد يكون مضراً بالنسبة لهم. جو بايدن يتلقى لقاح كوفيد-19 على الهواء لإقناع الأمريكيين بالتطعيم 1 21/12/2020 - 11:20 م

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أحمد الفاضل

أحمد الفاضل عبد الرحيم أحمد، من السودان، خريج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. أبلغ من العمر ١٨ عاماً، مهتم بالموسيقى والرياضة والعلوم والسفر.

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