جو بايدن يتلقى لقاح كوفيد-19 على الهواء لإقناع الأمريكيين بالتطعيم

استعرض الإعلامي أحمد موسى مذيع برنامج “على مسؤوليتي” مقطع فيديو للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وهو يتلقى لقاح كوفيد-19، وأكدت مصادر أن بايدن تلقى لقاح “فايزر”.

وكان بايدن قد انضم لعدد من المسؤولين الأمريكيين الذين تلقوا اللقاح لإثبات صحة إن اللقاح لا ضرر له على الإنسان وانه آمن وفعال بنسبة 100%، ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت بالفعل عملية تطعيم المواطنين الأمريكيين ضد كوفيد-19 إلا أن عدداً كبيراً منهم يعتقدون أن اللقاح قد يكون مضراً بالنسبة لهم.