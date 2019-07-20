جوجل تحتفل بذكرى “مهمة أبولو 11” وهبوط اول إنسان على سطح القمر

يعتبر حدث هبوط “أبولو 11” على سطح القمر، من الاحداث المثيرة وذالك لأن الانسان صعد على سطح القمر وكان هذا اول هبوط على القمر منذ 50 عاما، يقول “مايكل كولينز” احد رواد المركبه ” أبولو 11″ قبل 50 عاما شاركت فى مغامرة مع ” نيل آرمسترونغ” و “بز ألدرن” للهبوط على سطح القمر لأول مرة فى التاريخ .

ما مهمة “مايكل كولينز” فى هذه الرحلة

يقول مايكل كولينز كانت مهمتي في هذه الرحلة أن يبقى على ارتفاع 60 ميلا فوقهما داخل وحدة القيادة، والتي كان مهمتها ان تعيدهم فى النهاية إلى أرض الوطن، أقلع صاروخ ” أبولو 11″ في صباح 16 يوليو عام 1969، يقول ” مايكل كولينز” شعرت انا واصدقائي بثقل هذه المهمة امام العالم اجمع .

كم عدد الاشخاص المشاركين في المهمة؟

يقول “مايكل كولينز” لقد تطلب هبوط الإنسان على سطح القمر مشاركة 400.000 شخص، من المهندسين ومبرمجي الكومبيوتر إلى الخياطين الذين صنعوا البدلات الفضائية العازلة للهواء .

يقول “مايكل” اعتقدنا ان الكومبيوتر الذى استخدمناه على متن المركبه آنذاك متطورا جدا، ولكنه يعتبر اليوم اقل تطورا بكثير من الاجهزة الجوالة التى نستخدمها فى حياتنا اليومية .

مهمة وكالة ناسا فى ذالك الوقت

لقد كان مهمة وكالة ناسا في هذه الرحلة هو رؤية المركبة وتحديد المسار الذي عليهم اتباعه وذالك عن طريق استخدام ثلاثة هوائيات حول الارض: واحد في إسبانيا وواحد في استراليا والاخير في كاليفورنيا .