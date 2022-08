أسوشيتد برس: مقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية

نشرت أسوشيتد برس عبر مراسلها على الحساب الرسمي الخاص بها على موقع تويتر خبر مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وذلك منذ دقائق من وقت نشر هذا الخبر على موقع نجوم مصرية، وحدث ذلك بحسب الوكالة الدولية للأنباء نهاية الأسبوع الماضي في أفغانستان، وفي وقت سابق من الإثنين كان مسؤولان أمريكيان قد صرحا لوكالة “رويترز الأمريكية”، أن المخابرات المركزية كانت قد شنت هجمات هجمات بطائرات مسيرة في أفغانستان في مطلع الأسبوع الجاري.

وأفصحا المتحدثان اللذان طلبا عدم ذكر أسمائهما، أو الكشف عن هويتهما، أن الغارة وقعت يوم الأحد في العاصمة كابول.

هو أيمن محمد الظواهري، من مواليد عام 1951، وهو زعيم تنظيم القاعدة بعد أسامة بن لادن، وذلك بعد أن كان الرجل الأبرز والثاني في التنظيم بعد بن لادن قبل مقتله أيضا، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رصدت قبل ذلك مكافأة 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه للقبض عليه، كما كان زعيما لتنظيم الجهاد الإسلامي المحظور في مصر.

والظواهري كان طبيبا في مصر، حيث عمل كطبيب جراح (تخصص جراحة عامة)، وذلك بعد تخرجه من كلية الطب بجامعة عين شمس، ويعتقد بعض الخبراء أنه كان من العناصر الأساسية خلف هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن أيمن الظواهري هو حفيد شيخ الأزهر الأسبق “محمد الأحمدي الظواهري”.

A U.S. airstrike has killed al-Qaida leader Ayman al-Zawahri in Afghanistan, according to a person familiar with the matter.

President Joe Biden is expected to discuss further details of the operation in a 7:30 p.m. EST address to the nation. https://t.co/EHi8VqUwd2

— The Associated Press (@AP) August 1, 2022