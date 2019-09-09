أخبار صحة أمير الكويت في أمريكا
أخبار صحة أمير الكويت في أمريكا
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أخبار صحة أمير الكويت.. تطمينات من مجلس الوزراء

بواسطة محمد إبراهيم 0

ما هي أخبار صحة أمير الكويت الان وما هي أخر التطورات الصحية للشيخ صباح الأمير “أمير الإنسانية” وما أخر أخبار أمير الكويت في أمريكا الان جميعها أسئلة تشغل تفكير الجميع في الكويت وفي كامل دول الخليج والوطن العربي، لما يتمتع به أمير دولة الكويت من شعبية ومحبة لدى الشعب الكويتي وكل الشعوب العربية، يذكر أن الأمير صباح الأحمد قد دخل أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية الأحد 8 سبتمبر 2019.



أخبار صحة أمير الكويت 9 سبتمبر 2019

خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الأسبوعي، اليوم الإثنين، أصدر رئيس مجلس الوزراء بيان حول أخر أخبار صحة أمير الكويت الان في أمريكا، حيث عبر رئيس الوزراء عن عميق الارتياح والاطمئنان لحالة سمو أمير الكويت الان وبعد دخوله للمستشفى في أمريكا، وابتهل رئيس الوزراء إلى الله عز وجل بأن يديم على سمو الأمير وافر الصحة والعافية ويحفظه ذخرا للبلاد ولشعب الكويت.



أخبار صحة أمير لكويت الان
أخبار صحة أمير لكويت الان

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كان أول المتصلين للسؤال عن الحالة الصحية لأمير الكويت الآن، حيث أجرى العاهل السعودي اتصال هاتفي بسمو الشيخ صباح الأحمد، حيث أطمأن على سموه، وتمنى له دوام الصحة والعافية.



محمد إبراهيم
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