تبحث العديد من النساء على أفضل تشكيلة مجوهرات داماس 2022 في الكويت وأسعارها، كما يبحث عنها بعض الرجال أيضًا لتقديمها كهدية فاخرة إلى شريكات حياتهم في المناسبات المهمة.

ومجوهرات داماس هي مثال حقيقي على قطع المجوهرات عالية الجودة لا سيما إذا تحدثنا عن الأحجار الكريمة والألماس، حيث تقدم الشركة عددًا كبيرًا من منتجات العلامات التجارية للمجوهرات مثل تيفاني آند كو العالمية، وفابرغ، وستجد هناك أيَصا موديلات من ميكيموتو اليابانية الرائعة، ولن نغفل موديلات باسكال بروني وكاريرا اي كاريرا المذهلة وبالطبع غوتشي.

أسعار أفضل تشكيلة مجوهرات داماس 2022 في الكويت

وتعتبر مجوهرات داماس من أجمل المجوهرات لأنها تتميز بالرقي والفخامة، وتضفي كل قطعة جمالًا خاصًا لمن ترتديها، وقد أطلقت داماس للمجوهرات مجموعتها العالمية لعام 2022 في جميع أنحاء الوطن العربي.

واستنادًا إلى ما سبق إليكِ أفضل تشكلية مجوهرات من داماس وأسعارها في الكويت، بناءً على القطع الأكثر رواجًا ومبيعًا بحسب الموقع الخاص بالشركة.

1- خلخال أميليا

يتواجد في الكويت خلخال من نوع أميليا إسبانيا يتكون من اللؤلؤ بلونين الأخضر والبرتقالي، وأيضًا بـ 3 تعليقات من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط، وهو يأتي بسعر 138 دينارًا.

2- مجوهرات أطفال

يفضل البعض إهداء القطع الغالية للأطفال ويوجد أقراط من آرا على شكل زهرة مكونة من 8 بتلات من الذهب الوردي بسعر 102 دينارًا.

3- أقراط ريفولف

يوجد أقراط دائرية مرصعة بالألماس من ريفولف في الكويت من الذهب الوردي عيار 18 قيراط بسعر 304 دينار.

4- سوار ريفولف

يتواجد في الكويت أيضًا سوار من ريفولف دائري مرصع بالألماس من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط بسعر 1.102 دينار.

5- خاتم أِلف

يتوفر خاتم ألف من الذهب الوردي بسعر 310 دينار.

6- سوار أميليا غرناطة

سوار إميليا غرناطة مرصع باللؤلؤ ومصنوع من الجلد وهو ما يضفي أناقة غير عادية على القطعة الفاخرة مع ذهب أصفر عيار 18 بسعر 148 دينارًا.

7- قلادة أميليا سكاي

قلادة أميليا سكاي من اللؤلؤ والذهب الأصفر عيار 18 قيراط بسعر 177 دينارًا.

8- قلادة أميليا غرناطة

قلادة أميليا غرناطة من اللؤلؤ متعدد الألوان، وسُميت بذلك لأن تصميمها مستوحى من العمارة التاريخية في غرناطة، وتأتي مع 5 تعليقات من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط بسعر 245 دينارًا.

9- قلادة ريفولف

تتواجد قلادة ريفولوف بشكل دائري ومرصعة بالألماس من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط 659 دينار.

10- خاتم أميليا

يتواجد خاتم من العلامة التجارية أميليا ويُسمى بموديل قصر الحمراء تيمنًا باسم القصر في الأندلس، وهو يتكون من عرق اللؤلؤ المزين بتصميم بيضاوي، من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط بسعر 133 دينارًا.