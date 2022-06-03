تقنية

وفر حتى 23% في أفضل التخفيضات على آيفون 13 برو ماكس في الكويت

منة الله أشرف

آيفون 13 برو ماكس أحد أفضل الهواتف من آبل ويجد رواجًا كبيرًا بين عملاء الشركة الأمريكية العملاقة، وعلى ذلك يبحث العديدون عن أفضل التخفيضات عليه، واستنادًا إلى ما سبق إليك أقوى الخصومات في الكويت على الهاتف.

وفر حتى 23% في أفضل التخفيضات على آيفون 13 برو ماكس في الكويت

أفضل التخفيضات على آيفون 13 برو ماكس في الكويت

1- آبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 256 جيجابايت

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بعد كشف النقاب عنه.. مواصفات آيفون 13 برو ماكس وسعره

يوفر موقع إكسايت Xcite هاتف آيفون 13 برو ماكس بسعة 256 جيجابايت باللون الأزرق بسعر يصل إلى 379.5 دينار كويتي نزولًا من 440 بتوفير 14%.

وفر حتى 23% في أفضل التخفيضات على آيفون 13 برو ماكس في الكويت
13 برو ماكس بسعة 256 جيجابايت

2- 13 برو ماكس سعة 1 تيرابايت 

يوفر موقع Smart Zone هاتف آيفون 13 برو ماكس بسعة 1 تيربايت وبدعم الـ 5G بسعر 435 دينار نزولًا من 464 دينار أي بخصم 6% ليس هذا فقط، بل يأتيك أيضًا بحافظة مجانية.

ويمكنك الاستفادة من هذا التوفير من خلال شراء محول طاقة USB-C بقوة 20 واط من آبل بـ 8 دينارات.

وفر حتى 23% في أفضل التخفيضات على آيفون 13 برو ماكس في الكويت
13 برو ماكس سعة 1 تيرابايت

3- آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا 

أما متجر Blink في الكويت يوفر آبل 13 برو ماكس بسعة 128 جيجا بسعر 349 دينار بدلًا من 454 أي بخصم 23%، وهو يتوفر بألوان متعددة أبرزهم الفضي، كما يوفر المتجر أيضًا ميزة التقسيط الشهري بقيمة 17.5 دينار.

وفر حتى 23% في أفضل التخفيضات على آيفون 13 برو ماكس في الكويت
13 برو ماكس سعة 128 جيجا

مزايا هاتف آيفون 13 برو ماكس

يمتلك الهاتف كاميرا رائعة حيث تتميز بالتصوير على النمط السينمائي والذي يمنحك شعورًا بأن لقطاتك هي جزء من فيلم هوليوودي، ونظام الكاميرات Pro بدقة 12 ميجا بكسل، مع نطاق تكبير/ تصغير بصري يصل إلى 6x، وتصوير ماكرو، وأنماط فوتوغرافية، وتسجيل فيديو بدقة 4k، بالإضافة إلى ميزة HDR 4 الذكية.

أضف إلى ذلك أنه يتمتع بمعالج A15 Bionic لأداء فائق السرعة، أما البطارية فهي الأفضل على الإطلاق من آبل مع تصميم متين مقاوم للماء.

علاوة على ما سبق فإن الهاتف يتميز أيضًا بدعم شبكة 5G ويأتي بنظام iOS 15 المليء بميزات جديدة.

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منة الله أشرف

صحفية مهتمة بحقوق النساء والأقليات، شغوفة بالتكنولوجيا والكتابة عنها، أحب التاريخ والقراءة عنه، تخرجت من كلية الإعلام قسم الصحافة، عملت في مجال الإعلام والصحافة منذ عام 2012، تنوعت في أقسام الترجمة والاقتصاد والتقارير والتحقيقات، وعملت في عدة مواقع محلية وإقليمية.


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