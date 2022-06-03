وفر حتى 23% في أفضل التخفيضات على آيفون 13 برو ماكس في الكويت

آيفون 13 برو ماكس أحد أفضل الهواتف من آبل ويجد رواجًا كبيرًا بين عملاء الشركة الأمريكية العملاقة، وعلى ذلك يبحث العديدون عن أفضل التخفيضات عليه، واستنادًا إلى ما سبق إليك أقوى الخصومات في الكويت على الهاتف.

أفضل التخفيضات على آيفون 13 برو ماكس في الكويت

1- آبل آيفون 13 برو ماكس بسعة 256 جيجابايت

يوفر موقع إكسايت Xcite هاتف آيفون 13 برو ماكس بسعة 256 جيجابايت باللون الأزرق بسعر يصل إلى 379.5 دينار كويتي نزولًا من 440 بتوفير 14%.

2- 13 برو ماكس سعة 1 تيرابايت

يوفر موقع Smart Zone هاتف آيفون 13 برو ماكس بسعة 1 تيربايت وبدعم الـ 5G بسعر 435 دينار نزولًا من 464 دينار أي بخصم 6% ليس هذا فقط، بل يأتيك أيضًا بحافظة مجانية.

ويمكنك الاستفادة من هذا التوفير من خلال شراء محول طاقة USB-C بقوة 20 واط من آبل بـ 8 دينارات.

3- آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا

أما متجر Blink في الكويت يوفر آبل 13 برو ماكس بسعة 128 جيجا بسعر 349 دينار بدلًا من 454 أي بخصم 23%، وهو يتوفر بألوان متعددة أبرزهم الفضي، كما يوفر المتجر أيضًا ميزة التقسيط الشهري بقيمة 17.5 دينار.

مزايا هاتف آيفون 13 برو ماكس

يمتلك الهاتف كاميرا رائعة حيث تتميز بالتصوير على النمط السينمائي والذي يمنحك شعورًا بأن لقطاتك هي جزء من فيلم هوليوودي، ونظام الكاميرات Pro بدقة 12 ميجا بكسل، مع نطاق تكبير/ تصغير بصري يصل إلى 6x، وتصوير ماكرو، وأنماط فوتوغرافية، وتسجيل فيديو بدقة 4k، بالإضافة إلى ميزة HDR 4 الذكية.

أضف إلى ذلك أنه يتمتع بمعالج A15 Bionic لأداء فائق السرعة، أما البطارية فهي الأفضل على الإطلاق من آبل مع تصميم متين مقاوم للماء.

علاوة على ما سبق فإن الهاتف يتميز أيضًا بدعم شبكة 5G ويأتي بنظام iOS 15 المليء بميزات جديدة.