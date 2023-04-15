بالصور تعرف على معلومات شيقة عن 5 من انواع الكلاب الأكثر خطورة.. تصدرها “البولي كوتا” عملاق الكلاب في العالم

أصبحت تربية الكلاب الخطرة، هواية وتجارة شائعة بين العديد من الأشخاص، وازداد انتشار هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. ورغم أن البعض لا يرون أي خطورة في اقتناء هذه الحيوانات، بل يجدون فيها فوائد كثيرة، إلا أن هناك فئة كبيرة من الناس تشعر بالخوف والذعر عند رؤية هذه الكلاب الشرسة في الأماكن العامة أو الشوارع، وتزداد المخاوف عند استخدامها في الترهيب والتخويف، لاسيما في حالات العنف والشغب بين الناس.

وقد حدثت بالفعل العديد من المشاكل الخطرة التي تسببت فيها الكلاب الشرسة، والتي نتج عنها حالات قتل ووفاة الأبرياء.

انواع الكلاب الأكثر خطورة وشراسة على مستوى العالم

أخطر انواع الكلاب الأكثر خطورة وشراسة التي عرفها العالم هي البيتبول، والكين كورسو، و”البولى كوتا” وهو أضخم وأثقل كلب فى العالم، و”الروت ويلر” التي تستخدمها بعض جيوش العالم لطبيعة جسدها العضلى، وأيضا “الدوبيرمان” الذي يمكن أن يتحول لأداة قتل.

قوانين أصدرتها الدولة لتنظيم تربية الكلاب

وقد أشار الدكتور عاطف محمد كامل، مؤسس كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس، والمتخصص في حماية الحياة البرية والمحميات الطبيعية إلى وجود عدة قوانين تم إصدارها بشأن تربية الكلاب، منها القانون رقم 203 لسنة 1956 المتعلق بتربية الكلاب وأمراضها، والقرار رقم 35 لعام 1967 الذي يحدد الإجراءات اللازمة لتربية الكلاب ومراقبة انواع الكلاب الأكثر خطورة وشراسة، والعقور.

وإليك مجموعة من اكثر أنواع الكلاب خطورة وشراسة.

كلاب الشرطة “الدوجو أرجنتينو”

وقد ظهر هذا النوع في الأرجنتين في عام 1928 بعد خلط 10 سلالات مختلفة مثل الكلب الدانماركي الضخم والماستيف وبول تيري وبيل دوج. تمتلك هذه الكلاب خصائص مثل القوة والعناد والذكاء، وتم تربيتها لأساسيات الصيد للخنازير البرية والبوم في المناطق الوعرة، كما يستخدم الدوجو أرجنتينو في العمليات العسكرية وفي الشرطة وفي عمليات البحث والإنقاذ.

كلب الـ “بولي كوتا”

يتراوح طول كلب الـ “بولي كوتا” بين 83 سم و 107 سم، مما يجعله أحد أضخم أنواع الكلاب في العالم، يليه الـ “جريت داين”. كما يصل وزنه إلى 95 كيلو جرام أو أكثر، مما يجعله الكلب الأثقل وزناً. يمتاز هذا النوع من الكلاب بدرجة شراسته التي يمكن أن تكون متوسطة أو عالية جداً وتعتمد على مستوى التدريب الذي يتلقاه. كما أنه يمتلك سمات السرعة في الغضب. يعيش الـ “بولي كوتا” بين 9 و15 عاماً ويستخدم في صيد الحيوانات الكبيرة مثل الدب والنمر وأنواع أخرى من الحيوانات.

كلاب “كين كورسو”

وتعد “كين كورسو” من أنواع الكلاب الأكثر خطورة، حيث يتراوح وزن الكين كورسو بين 33 و 49 كيلوجرام، ويبلغ طوله من 59 إلى 69 سنتيمترًا عند الكتف. ويعتبر الكين كورسو كلب حراسة وكلب حرب خاصة دورة البارز في الحرب العالمية الثانية. يحتاج إلى مدرب متمرس حيث يميل إلى إثارة غضب مدربه ليعرف حدوده، لذا فإن تدريبه يعد صعبًا. وقد حصل الكين كورسو على لقب “كلب الإعدامات الأول” بسبب شراسته وعنفه عند الهجوم على الضحية، بالإضافة إلى قوته البدنية وقدرته العالية على القتال.

كلاب “بول ماستيف”

يتميز البول ماستيف بأنه من أشد أنواع الكلاب الأكثر خطورة، وهو هجين بين سلالتي البيل دوج، والدراوس، ويتراوح طوله من 60 إلى 68 سنتيمترًا عند الكتف، ويزن من 40 إلى 53 كيلوجرامًا. ويحتاج هذا النوع من الكلاب إلى التدريب المناسب للحد من عادة القفز على الأشخاص بشكل سريع، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في مواقف خطيرة عندما يصل الكلب إلى مرحلة البلوغ. كما أن هناك فصيلة أخرى من البول ماستيف تسمى “الماستيف الإنجليزي”، وهي سلالة قديمة شاركت في الحروب مع البريطانيين في عام 55 قبل الميلاد، وأطلق عليها اسم “الكلب المصارع”.

كلب ” الدوبيرمان”

يتميز الدوبيرمان بأذنيه المدببة وجسده النحيل، وقد تم تربيته خصيصًا ليكون كلبًا حراسة نظرًا لسلوكه الوقائي وميوله الشديدة لحماية مالكه وممتلكاته. ويمكن لمدربي الدوبيرمان أن يلاحظوا سلوكيات عنيفة وميولاً للعدوانية إذا لم يتم تدريبهم بشكل صحيح.

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