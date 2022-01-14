لينوفو تطرح قريبا الحاسوب المحمول ThinkBook Plus Gen 3 بشاشتين وإمكانيات ثورية  

يعد الكمبيوتر المحمول Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 أحد أبرز مجموعة منتجات Lenovo المنتظر طرحها قريبًا في عام 2022، والذي يأتي بإمكانيات ثورية في عالم الحاسوب المحمول، حيث يحتوي الكمبيوتر المحمول في نسخته الثالثة على شاشة ثانوية مقاس 8 بوصات تكمل شاشته الرئيسية، ذات المقاس 17 بوصة، ويحتوي على بطارية ضخمة تدوم لـ11 ساعة، وسيكون اللابتوب المرتقب متاحًا اعتبارًا من مايو 2022 بسعر يبدأ من 1399 دولارًا أمريكيًا.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3

المواصفات:

مقالات ذات صلة: • بطارية تعمل 11 ساعة.. Lenovo تطلق أول لاب توب بشاشتين وبإمكانيات ثورية وغير مسبوقة