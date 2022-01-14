لينوفو تطرح قريبا الحاسوب المحمول ThinkBook Plus Gen 3 بشاشتين وإمكانيات ثورية  

سمير زيادة

يعد الكمبيوتر المحمول Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 أحد أبرز مجموعة منتجات Lenovo المنتظر طرحها قريبًا في عام 2022، والذي يأتي بإمكانيات ثورية في عالم الحاسوب المحمول، حيث يحتوي الكمبيوتر المحمول في نسخته الثالثة على شاشة ثانوية مقاس 8 بوصات تكمل شاشته الرئيسية، ذات المقاس 17 بوصة، ويحتوي على بطارية ضخمة تدوم لـ11 ساعة، وسيكون اللابتوب المرتقب متاحًا اعتبارًا من مايو 2022 بسعر يبدأ من 1399 دولارًا أمريكيًا.

لينوفو تطرح قريبا الحاسوب المحمول ThinkBook Plus Gen 3 بشاشتين وإمكانيات ثورية  

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3

لينوفو تطرح قريبا الحاسوب المحمول ThinkBook Plus Gen 3 بشاشتين وإمكانيات ثورية  
لينوفو تطرح قريبا الحاسوب المحمول ThinkBook Plus Gen 3 بشاشتين وإمكانيات ثورية

المواصفات:

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  • الشاشة : قامت شركة Lenovo بنقل الشاشة الثانية لأسفل إلى سطح لوحة المفاتيح، وتحويلها إلى شاشة LCD كاملة الألوان، فيما الشاشة الرئيسية للكمبيوتر المحمول هي شاشة IPS مقاس 17.3 بوصة بدقة 3K، وتتميز شاشة LCD مقاس 8 بوصات بدقة 800 × 1.280 بطبقة محول رقمي مدمجة وتدعم القلم، ويمكن للشاشة الصغيرة أن تختصر الوقت لحفظ التطبيقات، كما يمكن من خلالها فتح تلك التطبيقات على الشاشة الرئيسية.

    لينوفو تطرح قريبا الحاسوب المحمول ThinkBook Plus Gen 3 بشاشتين وإمكانيات ثورية  
    لينوفو تطرح قريبا الحاسوب المحمول ThinkBook Plus Gen 3 بشاشتين وإمكانيات ثورية
  • نظام التشغيل: يعمل ThinkBook Plus Gen 3 على نظام التشغيل Windows 11 مع توفر العديد من الاتجاهات والخيارات.
  • المعالج: وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج انتل “Core™ i7” من الجيل الثاني عشر، بذاكرة عشوائية تبلغ 32 جيجابايت، وذاكرة داخلية تبلغ 2 تيرابايت.
  • البطارية: ويحتوي اللابتوب على بطارية بقدرة 69 وات في الساعة، وأشارت الشركة إلى أن بطارية الجهاز يمكنها المكوث حتى 11 ساعة من التشغيل.

    لينوفو تطرح قريبا الحاسوب المحمول ThinkBook Plus Gen 3 بشاشتين وإمكانيات ثورية  
    لينوفو تطرح قريبا الحاسوب المحمول ThinkBook Plus Gen 3 بشاشتين وإمكانيات ثورية
  •  وزن الجهاز وفقًا لما زعمته لينوفو سيكون أقل من 2 كلغ.
  • الاتصال بشبكة الإنترنت: سيتم تزويد الحاسوب الجديد بتقنية واي فاي 6 إي، للوصول إلى الإنترنت بصورة أسرع.
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سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


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