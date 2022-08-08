تقرير جديد حول سلسلة Samsung Galaxy Watch 5.. التصميم والسعر والمزيد

من المقرر أن تطلق شركة سامسونج العملاقة للتكنولوجيا الكورية الجنوبية، الجيل التالي من الساعات الذكية المتميزة، إنها سلسلة Galaxy Watch 5 وذلك خلال حدث Galaxy Unpacked 2022 الخاص بسامسونج، والذي سيقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أغسطس، وهذه السلسلة هي خليفة لسلسلة Galaxy Watch 4 التي أُطلقت العام الماضي، وستتكون السلسلة الجديدة من ساعتين ذكيتين وهما Galaxy Watch 5 القياسي وPro، وعلى الرغم من أن الساعات الذكية القادمة لم يتم إعلانها رسميًا بعد، ولم يتم الكشف عن تصميمها رسميًا من قبل Samsung حتى الآن، إلا أنه يُعرف بالفعل جميع التفاصيل حول هذه السلسلة القادمة من Samsung عبر قواعد بيانات شهادات سلامة الإلكترونيات، والتسريبات عبر شبكة الإنترنت.

Samsung Galaxy Watch 5

مواصفات سلسلة Galaxy Watch 5

التصميم

تتميز Samsung Galaxy Watch 5 و 5 Pro بتصميم دائري الشكل مثل سابقتها Galaxy Watch 4، ولكن سلسلة هذا العام، لن يكون كلًا من الطرازين مزودًا بالإطار الدوار الموجود في السلاسل السابقة مثل جيل Galaxy Watch 3 Classic و Galaxy Watch 4 Classic.

يمكن وصف ألوان سلسلة Galaxy Watch 5 بأنها مناسبة للشباب، وبالنسبة للنموذج القياسي، تُظهر الصور الرسمية المسربة عبر الإنترنت أن Galaxy Watch 5 ستتوفر بأربعة ألوان وهي: الذهبي، والأرجواني، والأخضر الداكن، والأزرق، وبالنسبة إلى النموذج الأعلى Galaxy Watch 5 Pro، يُقال إنه سيتوفر بألوان أكثر احترافية مثل التيتانيوم الأسود أو الرمادي.

و تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستجهز ساعتها الذكية ذات المستوى الأعلى Galaxy Watch 5 Pro بشاشة أمامية من زجاج Sapphire بهيكل مصنوع من التيتانيوم.

ومن المتوقع أن تأتي سلسلة Samsung Galaxy Watch 5 بمعايير متانة استثنائية بالإضافة إلى تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، وشهادة MIL-STD-810G للحماية من الملح والصدمات والإشعاع.

المعالج

من المتوقع أن تتمتع سلسلة Galaxy Watch 5 بمعالج مماثل للموجود في سلسلة Galaxy Watch 4، أي ستعمل الساعة الذكية الجديدة بمعالج Exynos W920 من سامسونج، المقترن مع 1.5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 16 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

البطارية

يشاع أن كل من Watch 5 و Pro تتمتع بعمر بطارية أفضل من سابقتها، حيث ستأتي بطارية Galaxy Watch 5 بسعة 276 مللي أمبير في الساعة لطراز 40 ملم أو بطارية 398 مللي أمبير في الساعة للطراز 44 ملم، وأما Samsung Galaxy Watch 5 Pro ستحظى بترقية هائلة في قسم البطارية، حيث تأتي بسعة بطارية 572 مللي أمبير في الساعة، كما تقدم سامسونج دعمًا سريعًا للشحن بقوة 10 وات لكل من الطرازين Galaxy Watch 5 وGalaxy Watch 5 Pro، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف ما تقدمه سلسلة Galaxy Watch 4 حاليًا.

وأخيرًا ستعمل كلتا الساعتين بأحدث إصدار لبرنامج التشغيل wearOS 3.5 من Google باستخدام برنامج One UI Watch 4.5 من سامسونج.

السعر والتوافر

ستتوفر الساعة الذكية Samsung Galaxy Watch 5 بخيارين للحجم وهما: 40 مم و 44 مم، بينما يأتي Galaxy Watch 5 Pro بخيار واحد فقط وهو 46 مم.

ستتوفر Galaxy Watch 5 ذات حجم 40 مم باللون الذهبي الوردي والرمادي، والفضي، ويقال أن هذا المتغير 40 ملم سيكلف 300 يورو لطراز Bluetooth و 350 يورو لطراز LTE.

وسيتوفر الإصدار 44 مم من Galaxy Watch 5 العادي بألوان الأزرق والرمادي والفضي، وسيكلف 350 يورو لطراز Bluetooth و 400 يورو لطراز LTE.

وبالنسبة لإصدار Galaxy Watch 5 Pro مقاس 46 مم سيكلف 490 يورو لمتغير Bluetooth و 540 يورو لمتغير LTE وسيكون متاحًا باللون الأسود، أو التيتانيوم الرمادي.

ويجدر الإشارة إلى أن سلسلة Samsung Galaxy Watch 5 ستكون متاحة للطلبات المسبقة في جميع أنحاء العالم بعد حدث Galaxy Unpacked 2022 الرسمي المقرر في 10 أغسطس يوم الأربعاء المقبل.