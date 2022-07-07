تسريب الصور الرسمية لسلسلة ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 5 تكشف عن تصميم رائع ومواصفات مميزة

مازال هناك نحو شهرين من إطلاق الجيل التالي من Samsung Galaxy Watch 5 Series رسميًا كما هو مقرر، ومع ذلك ظهرت اليوم بعض الصور التفصيلية لساعات سامسونج الذكية القادمة من خلال المسرب الشهير Evan Blass، والتي تكشف التصميم الرائع للسلسلة، كما أكدت العديد من التسريبات والشائعات بالفعل المواصفات الرئيسية للساعات القادمة، وكان المسرب الشهير شارك الصور ذات المظهر الرسمي لهذه الساعات عبر تقرير على المنصة المتخصصة 91mobiles.

Galaxy Watch 5

التصميم وبعض المواصفات الرئيسية

تمنح الصور التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني 91mobiles نظرة مفصلة بزاوية 360 درجة لطرازين Galaxy Watch 5 و Watch 5 Pro:

Galaxy Watch 5

يمكن رؤية Watch 5، التي تحمل الاسم الرمزي “القلب”، بحجم 44 ملم، ويبدو تصميمها بسيطًا جدًا مقارنة مع الجيل السابق Galaxy Watch 4، ويدعي المسرب الشهير أن شركة Samsung ستطلق الساعة القياسية 5 بحجمين ” 44 مم و 40 مم”.

وعلاوة على ذلك، ستكون متاحة بعدة خيارات للألوان وأكثر اتساعًا من تشكيلة “Pro”، حيث يمكن أن تأتي Watch 5 في مجموعة واسعة من الألوان، تشمل الجرافيت والفضي والأزرق والذهبي الوردي.

Galaxy Watch 5 Pro

وأما الطراز الأعلى للجهاز القابل للارتداء Watch 5 Pro، الذي يعتبر الأكثر تميزًا في السلسلة، يمكن رؤيته من خلال الصور المسربة بحجم هيكل 45 مم، وعلى عكس الساعة الذكية 4 الكلاسيكية ، لن يأتي طراز Pro إلا بحجم واحد.

سيكون طراز Pro متاحًا باللونين الأسود والرمادي من التيتانيوم، ويجدر الذكر أن شركة سامسونج قد استبدلت الحواف المادية بالفعل في طراز Watch 5 Pro، بما تسميه “Digital Bezel”.

وتشير التسريبات والشائعات إلى أن سامسونج ستستخدم في كلتا الساعتين شاشة Sapphire Crystal بدلاً من Gorilla Glass DX، سيتم توفيرها في متغيرات LTE، وتأتي الساعة الذكية مع ميزة GPS ومقاومة الماء بفضل شهادة 5ATM ، ويدعي تقرير 91mobiles أن كلا الساعتين تعملان بنظام One UI Watch 4.5 استنادًا إلى wearOS 3.5.