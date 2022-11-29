قاعدة بيانات FCC تكشف عن تفاصيل Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus

تعقد سامسونج “Samsung” مؤتمرها القادم مع بداية شهر فبراير 2023، ومن المقرر أن تكون أول حدث يقام بحضور المستخدمين والقنوات الإعلامية، وذلك للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S23 المُنتظرة، وقد تم رصد هذه الهواتف بالفعل في قاعدة بيانات FCC، حيث كشفت القاعدة عن تفاصيل إصداري Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus.

وكشفت قاعدة بيانات FCC، تفاصيل ومواصفات الجهازين التي سنتعرف عليها عبر هذه الأسطر وهي على الشكل التالي:

هاتف Galaxy S23 Ultra

حسب قاعدة FCC فإن Samsung قد دعمت هاتفها الجديد Galaxy S23 Ultra وهو الجهاز الأعلى في السلسلة بمستشعر رئيسي يعمل بدقة وضوح 200 ميجابكسل.

وأوضحت القاعدة أن هذه السلسلة ستنطلق بنموذج من معالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يتميز بسرعة أعلى.

هاتف Galaxy S23 و S23 Plus

كما تم رصد جهازي Galaxy S23 و S23 Plus في قاعدة بيانات FCC استعدادًا للإعلان المُتوقع في شهر فبراير من العام المقبل (2023)، وظهر إصدار Galaxy S23 برقم طراز “SM-S911B”.

وأكدت قاعدة بيانات FCC أن هاتف Galaxy S23 سيحتوي على بطارية بسعة 3785 أو بسعة 3900 مللي أمبير، التي ستحمل رقم طراز EB-BS912ABY.

هاتف Galaxy S23 Plus

ذكرت قاعدة البيانات FCC أن إصدار Galaxy S23 Plus سيأتي برقم طراز SM-S916B مع بطارية بحجم 4565 مللي أمبير في الساعة، وسيتم إطلاقها بسعة قياسية تبلغ 4700 مللي أمبير والتي ستحمل رقم طراز EB-BS916ABY.

كما أكدت قاعدة FCC أن الهاتفان يُدعمان تقنية الشحن السريع٬ بالإضافة إلى دعمهما بشريحة المعالج Snapdragon 8 Gen 2.

بالحديث عن الشاشة، كشف قاعدة FCC أن هاتف S23 Plus سيأتي بحجم شاشة 6.6 بوصة، بينما سيتميز الإصدار الرئيسي بشاشة مقاس 6.1 بوصة، وذكرت FCC أن الهاتفان سيدعمان جودة شاشة Full HD + ومعدل تحديث 120 هرتز.

كما كشفت قاعدة بيانات FCC عن إعدادات الكاميرات الخلفية لهذه الإصدارات، حيث أشارت إلى أنها ستحتوي على مُستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجابكسل بزوايا عرض واسعة، بالإضافة إلى مستشعر بدقة 10 ميجابكسل مع عدسات مقربة للتضخيم البصري حتى 3 مرات لجعل التصوير أكثر احترافية.

التصميم

توضح صور ثلاثية الأبعاد أن هذه الإصدارات لن تحدث تغييرًا كبيرًا في التصميم مقارنة بالإصدارات السابقة، لكن التصميم الجديد يتميز بانحناء بسيط لدعم المُستخدمين في حمل الهاتف بشكل أفضل.