شركة ASUS تطلق رسميًا سلسلة  ROG Phone 5 جيلها الرابع من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب

أطلقت شركة ASUS رسميًا سلسلة ROG Phone 5 جيلها الرابع من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، والتي تتضمن ثلاثة أجهزة، وهي ROG Phone 5 و ROG Phone 5 Pro و ROG Phone 5 Ultimate، والتي تتطابق جميعها من حيث التصميم باستثناء اللون والشاشة الثانوية، وفي هذه المقالة سوف نلقِ نظرة على مواصفاتها وميزاتها وأسعارها.

هاتف ROG Phone 5

مواصفات سلسلة ASUS ROG Phone 5

يتم تشغيل المجموعة بالكامل بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 888 SoC ، المقترن بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وتخزين UFS 3.1، ويبلغ الحد الأقصى القياسي لطراز ( Pro ) لذاكرة الوصول العشوائي 16 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 512 جيجابايت، ومع ذلك، فإن إصدار Ultimate يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ 18 جيجابايت، تمامًا مثل RedMagic 6 Pro Special Edition .

على الجانب الأمامي، تتميز هذه الهواتف الذكية بشاشة FHD + مقاس 6.78 بوصة (2448 × 1080 بكسل) منسامسونجSuper AMOLED (E4) مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وزمن استجابة يعمل باللمس 24.3 مللي ثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 300 هرتز، ومستشعر بصمة داخل الشاشة.

تدعم هذه الهواتف: ( 5G ، و WiFi 6E، و Bluetooth 5.2 ، و NFC ، ونظام GNSS ثنائي التردد GPS، و Globass و Galileo و BeiDou و QZSS و (NavIC بالنسبة للمنافذ ).

تحتوي أجهزة هواتف ROG Phone 5على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم ومنفذين USB من النوع C.

تتميز بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف تتكون من مستشعر أساسي Sony IMX686 بدقة 64 ميجابكسل، ووحدة عريضة للغاية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

جميع الهواتف الثلاثة مدعومة ببطارية مزدوجة 3000 مللي أمبير (6000 مللي أمبير في الساعة) مع دعم الشحن السريع بقدرة 65 وات (مضمنة في العلبة)، وQualcomm Quick Charge 5.0 .

تبلغ أبعاد سلسلة ROG Phone 5 : 8 × 77.2 × 10.29 ملم والوزن 238 جرامًا.

أسعار سلسلة ASUS ROG Phone 5

سيتم بيع سلسلة ASUS ROG Phone 5 في أوروبا والهند، للعلامات التالية وفقًا لما يلي:

هاتف ASUS ROG 5

طراز8 جيجابايت + 128 جيجابايت ( 799 يورو ).

طراز 12 غيغابايت + 256 غيغابايت ( 899 يورو ).

طراز16 جيجابايت + 512 جيجابايت ( 999 يورو ).

هاتف ASUS ROG Phone 5 Pro

طراز16 غيغابايت + 512 غيغابايت (1199 يورو ).

هاتف ASUS ROG Phone 5 Ultimate

طراز18 غيغابايت + 512 غيغابايت ( 1299 يورو ).

ملاحظة : لم تكشف شركة ASUS عن أسعار الهواتف الثلاثة لغير هاتين المنطقتين ( أوروبا والهند).