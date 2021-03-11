شركة ASUS تطلق رسميًا سلسلة ROG Phone 5 جيلها الرابع من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب
أطلقت شركة ASUS رسميًا سلسلة ROG Phone 5 جيلها الرابع من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، والتي تتضمن ثلاثة أجهزة، وهي ROG Phone 5 و ROG Phone 5 Pro و ROG Phone 5 Ultimate، والتي تتطابق جميعها من حيث التصميم باستثناء اللون والشاشة الثانوية، وفي هذه المقالة سوف نلقِ نظرة على مواصفاتها وميزاتها وأسعارها.
هاتف ROG Phone 5
مواصفات سلسلة ASUS ROG Phone 5
- يتم تشغيل المجموعة بالكامل بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 888 SoC ، المقترن بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وتخزين UFS 3.1، ويبلغ الحد الأقصى القياسي لطراز ( Pro ) لذاكرة الوصول العشوائي 16 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 512 جيجابايت، ومع ذلك، فإن إصدار Ultimate يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ 18 جيجابايت، تمامًا مثل RedMagic 6 Pro Special Edition .
- على الجانب الأمامي، تتميز هذه الهواتف الذكية بشاشة FHD + مقاس 6.78 بوصة (2448 × 1080 بكسل) منسامسونجSuper AMOLED (E4) مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وزمن استجابة يعمل باللمس 24.3 مللي ثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 300 هرتز، ومستشعر بصمة داخل الشاشة.
- تدعم هذه الهواتف: ( 5G ، و WiFi 6E، و Bluetooth 5.2 ، و NFC ، ونظام GNSS ثنائي التردد GPS، و Globass و Galileo و BeiDou و QZSS و (NavIC بالنسبة للمنافذ ).
- تحتوي أجهزة هواتف ROG Phone 5على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم ومنفذين USB من النوع C.
- تتميز بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف تتكون من مستشعر أساسي Sony IMX686 بدقة 64 ميجابكسل، ووحدة عريضة للغاية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.
- الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.
- جميع الهواتف الثلاثة مدعومة ببطارية مزدوجة 3000 مللي أمبير (6000 مللي أمبير في الساعة) مع دعم الشحن السريع بقدرة 65 وات (مضمنة في العلبة)، وQualcomm Quick Charge 5.0 .
- تبلغ أبعاد سلسلة ROG Phone 5 : 8 × 77.2 × 10.29 ملم والوزن 238 جرامًا.
أسعار سلسلة ASUS ROG Phone 5
سيتم بيع سلسلة ASUS ROG Phone 5 في أوروبا والهند، للعلامات التالية وفقًا لما يلي:
هاتف ASUS ROG 5
- طراز8 جيجابايت + 128 جيجابايت ( 799 يورو ).
- طراز 12 غيغابايت + 256 غيغابايت ( 899 يورو ).
- طراز16 جيجابايت + 512 جيجابايت ( 999 يورو ).
هاتف ASUS ROG Phone 5 Pro
- طراز16 غيغابايت + 512 غيغابايت (1199 يورو ).
هاتف ASUS ROG Phone 5 Ultimate
- طراز18 غيغابايت + 512 غيغابايت ( 1299 يورو ).
ملاحظة : لم تكشف شركة ASUS عن أسعار الهواتف الثلاثة لغير هاتين المنطقتين ( أوروبا والهند).