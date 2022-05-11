مقارنة مواصفات Redmi K50 & Realme GT Neo3 & OnePlus 10R والأسعار

مع بداية عام 2022 شهد سوق الهواتف الذكية حضورًا رائعًا للهواتف القاتلة الرائدة، حيث أصدرت MediaTek العديد من الشرائح المتطورة الجديدة، والتي كان لها الفضل في ظهور الكثير من الأجهزة المتطورة وبأسعار معقولة، وتُعدّ شركات Xiaomi و Realme و OnePlus من بين أبرز الشركات المصنعة الرئيسية للهواتف الذكية التي أصدرت هواتف رائدة جديدة، حيث أصدرت شاومي سلسلة Redmi K50 التي تضمنت Redmi K50 القياسي، كما أعلنت شركة ريلمي مؤخرًا عن هاتفها الرائد Realme GT Neo3، وكذلك أطلقت شركة ون بلس هاتف OnePlus 10R، ولكن أي من هذه الهواتف الثلاثة يتفوق بميزاته ومواصفاته؟ في هذه المقالة سوف نستعرض مقارنة لمواصفات الهواتف Redmi K50 & Realme GT Neo3 & OnePlus 10R والأسعار، فتابعوا معنا.

مقارنة مواصفات Redmi K50 & Realme GT Neo3 & OnePlus 10R

التصميم

يعتبر هاتف Redmi K50 هو الأفضل في هذا الثلاثي من حيث جودة مواد التصنيع، ذلك إنه الوحيد المجهز بظهر زجاجي وزجاج أمامي من نوع Gorilla Glass Victus، وهو الوحيد الحائز على شهادة IP53 لمقاومة الغبار والرذاذ، بينما Realme GT Neo3 باعتباره هاتف ألعاب فيتمحور من حيث الجماليات حول الألعاب، لكن ميزات OnePlus و Realme الرئيسية، أنها مصنوعة من البلاستيك وتفتقر لشهادة مقاومة الغبار والماء.

الشاشة

يتميز Redmi K50 بشاشته المثيرة للإعجاب فهي تتميز بدقة + Quad HD أعلى حيث تبلغ 1440 × 3200 بكسل، ودعم Dolby Vision، إضافةً إلى قدرتها على توفير مستوى أعلى من التفاصيل، فيما يحتوي Redmi K50 على شاشة OLED بقطر 6.67 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، ويأتي كل من OnePlus 10R و Realme GT Neo3 بنفس الشاشة التي تتميز بدقة + Full HD منخفضة التي تبلغ 1080 × 2400 بكسل وبدون دعم تقنية Dolby Vision، لكنهما قادران على عرض ما يصل إلى مليار لون، إضافة إلى أنهما مزودان بقارئ بصمات أصابع مدمج، بينما يحتوي هاتف Xiaomi one على مستشعر مثبت على الجانب موضوع على مفتاح التشغيل.

المعالج

مجموعة الشرائح في هذه الأجهزة متشابهة، حيث يتم تشغيلها بواسطة بمعالج Dimensity 8100 من Mediatek، وتقترن مجموعة الشرائح هذه، بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 وما يصل إلى 256 جيجابايت من وحدة التخزين الداخلية UFS 3.1، وأما نظام التشغيل للثلاثي، فيتم بنظام Android 12 خارج الصندوق، ولكن خُصصت كل منها بواجهة مستخدم مختلفة، حيث يأتي Redmi K50 مع MIUI 13، و OnePlus 10R مع OxygenOS 12، و Realme GT Neo3 مع Realme UI 3.0.

الكاميرات

تُعد إعدادات الكاميرا في Realme GT Neo3 و OnePlus 10R متطابقة تمامًا، وهي متفوقة على تلك الموجودة في Redmi K50، فهما مزودان بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (مستشعر Sony IMX766) مع دعم ميزة OIS، وعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

أما Redmi K50، فيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بميزة OIS، ومستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

البطارية

بفضل بطارية Redmi K50 الأكبر والبالغة 5500 مللي أمبير في الساعة، فإنها توفر عمرًا أطول، بينما يتميز Realme GT Neo3 و OnePlus 10R بشحن أسرع بقوة تصل إلى 150 وات.

في الجدول المرفق أدناه كامل مواصفات الهواتف الثلاثة: Redmi K50 & Realme GT Neo3 & OnePlus 10R

الميزات Redmi K50 Realme GT Neo3 OnePlus 10R الأبعاد والوزن 163.1 × 76.2 × 8.5 ملم.

201 جرام 163.3 × 75.6 × 8.2 ملم.

188 جرام 163.3 × 75.5 × 8.2 ملم.

186 جرام الشاشة قياس6.67 بوصة. دقة + Quad HD تبلغ 1440 × 3200 بكسل. OLED قياس6.7 بوصة. دقة + Quad HD تبلغ 1080 × 2412 بكسل. AMOLED. قياس6.7 بوصة. دقة + Full HD تبلغ 1080 × 2412 بكسل. AMOLED. المعالج Mediatek Dimensity 8100، ثماني النواة 2.85 جيجاهرتز Mediatek Dimensity 8100، ثماني النواة 2.85 جيجاهرتز Mediatek Dimensity 8100 Max، ثماني النواة 2.85 جيجاهرتز الذاكرة 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت – 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت – 12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت – 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت – 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت – 12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت – 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت – 12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت – 12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت برامج التشغيل Android 12 ،MIUI Android 12 ،Realme UI Android 12 ،ColorOS الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 Bluetooth 5.3 ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، Bluetooth 5.2 ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، Bluetooth 5.2 ،GPS االكاميرات خلفية ثلاثية 48 + 8 + 2 ميجابكسل.

أمامية 20 ميجابكسل ثلاثية خلفية 50 + 8 + 2 ميجابيكسل.

كاميرا أمامية 16 ميجابيكسل. ثلاثيةخلفية 50 + 8 + 2 ميجابيكسل.

كاميرا أمامية 16 ميجابيكسل. البطارية 5500 مللي أمبير، شحن سريع 67 وات 4500 مللي أمبير، شحن سريع 150 وات أو 5000 مللي أمبير، شحن سريع 80 وات 4500 مللي أمبير، شحن سريع 150 وات ميزات إضافية 5G، فتحة لبطاقتي SIM 5G، فتحة لبطاقتي SIM 5G، فتحة لبطاقتي SIM

سعر Redmi K50 & Realme GT Neo3 & OnePlus 10R

يُتوقع أن يبدأ سعر Redmi K50 خارج الصين بـ 350 يورو / 369 دولارًا، ويبدأ Realme GT Neo3 بسعر 478 دولارًا / 454 يورو، ويبلغ سعر OnePlus 10R نحو 480 يورو / 505 دولارًا.

وبنتيجة هذه المقارنة بين مواصفات الهواتف الثلاثة نجد أن كل من OnePlus 10R و Realme GT Neo3 يتميزان بكاميرات أفضل وشحن أسرع، بينما Redmi K50 يحتوي على بطارية أكبر.