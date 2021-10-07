تسريب يكشف مواصفات Realme GT Neo2 وموعد الإطلاق والسعر

ظهر في وقت سابق اليوم في قائمة Google Play Console، هاتف Realme GT Neo2 القادم ، والذي تضمن تسريب أسعار وموعد إطلاق الهاتف، إضافة للكشف عن مواصفاته الرئيسية، حيث أكدت قائمة وحدة التحكم في Play أن الهاتف يعمل بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 870، ويحتوي على شاشة بدقة 1084 × 2400 بكسل، وفي هذه المقالة عبر موقع نجوم مصرية نستعرض أبرز المواصفات المسربة عن الهاتف القادم من شركة ريلمي.

Realme GT Neo2

مواصفات هاتف Realme GT Neo2

الشاشة: يحتوي الهاتف الذكي على شاشة مقاس 6.62 بوصة، وبدقة 1084 × 2400 بكسل، Full-HD +، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

المعالج: يتضمن الهاتف على مجموعة شرائحQualcomm Snapdragon 870 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، ويُتوقع أن يصل 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 جيجابايت للتخزين الداخلي.

الكاميرا: سيأتي هاتف Realme GT Neo2 مع نظام كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

البطارية: وبحسب التسريب يحتوي الهاتف الذكي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 65 وات

سيأتي هاتف ريلمي GT Neo2 مزود بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب لمزيد من الأمان.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل ColorOS 12 استنادًا إلى Android 11.

سعر وموعد إطلاق هاتف Realme GT Neo2

كان تسريب سابق قد كشف أن الهاتف القادم يمكن ان يتم طرحه ضمن النطاق السعري للهاتف Realme X7 Max ، لذلك وللتذكير:

بدأ X7 Max بسعر (حوالي 361 دولارًا) لمتغير التخزين سعة 8 جيجابايت / 128 جيجابايت، و بسعر (حوالي 401 دولارًا) لمتغير التخزين 12 جيجابايت / 256 جيجابايت.

ومع ذلك حسب التسريبات من المتوقع أن يكون السعر المبدئي للهاتف (حوالي 361 دولارًا)، وأما عن موعد إطلاقه في 13 أكتوبر في السوق الخارجية والبداية في السوق الهندية .