تقرير جديد يكشف مواصفات Realme 9 Pro قبل الإطلاق

سمير زيادة

شاركت منصة  SmartPrix بالأمس رسومات تخطيطية للهاتف الذكي Realme 9 Pro  القادم، والتي كشفت عن التصميم الرئيسي للهاتف، واليوم شارك المنشور مزايا عالية الدقة ومواصفات الهاتف الذكي مما يترك القليل جدًا لمعرفته عن الهاتف عند إطلاقه رسميًا، ووفقًا للتقرير يتمتع الجهاز بتصميم جديد، وخاصة في الخلف، حيث يحتوي الهاتف الذكي على جزيرة كاميرا جديدة في الخلف، ومزود بنظام كاميرا ثلاثي مع عدستين موضوعتين عموديًا والمستشعر الثالث مزاح قليلاً، كما يحتوي على فلاش LED بجانب المستشعرات.

Realme 9 Pro

تقرير جديد يكشف مواصفات Realme 9 Pro قبل الإطلاق
تقرير جديد يكشف مواصفات Realme 9 Pro قبل الإطلاق

مواصفات Realme 9 Pro المسربة

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مواصفات وسعر هاتف ريلمي Realme 9 Pro الجديد

  • كشف التقرير أن الهاتف يحتوي على عدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة ثانوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي الأبعاد بدقة 2 ميجابكسل، وفي مقدمة الجهاز، يُشاع إنه يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.
  • يأتي تصميم الهاتف Realme 9 Pro مشابهًا لتصميم طراز من نفس العلامة التجارية الذي تم إطلاقه مؤخرًا ، وهو Realme 9i ، حيث يحتوي في الأمام على شاشة كبيرة مثقبة مع حواف ضيقة، و بحجم 6.59 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وأشار التقرير إلى أنه ليس من المؤكد مما إذا كانت الشاشة لوحة LCD أو شاشة AMOLED،وكذلك دقة الشاشة غير معروفة أيضًا حتى الآن، ولكن من المثير للاهتمام ، أن جهاز مسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة مما يوفر أمانًا إضافيًا.

    تقرير جديد يكشف مواصفات Realme 9 Pro قبل الإطلاق
    تقرير جديد يكشف مواصفات Realme 9 Pro قبل الإطلاق
  • وبصرف النظر عما تم ذكره، فإن الهاتف الذكي مزودبمعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G SoC  وسيتم إقرانه بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.
  • قد يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.
  • سيتوفرهاتف  Realme 9 Proبثلاث خيارات للألوان وهي الأسود والأزرق والأخضر.
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سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


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تعليق 1
  1. الشيخ كمال يقول

    اذا نزل بهذا المعالج رايح يسقط سقوط ما بعدهُ سقوط