تقرير جديد يكشف مواصفات Realme 9 Pro قبل الإطلاق
شاركت منصة SmartPrix بالأمس رسومات تخطيطية للهاتف الذكي Realme 9 Pro القادم، والتي كشفت عن التصميم الرئيسي للهاتف، واليوم شارك المنشور مزايا عالية الدقة ومواصفات الهاتف الذكي مما يترك القليل جدًا لمعرفته عن الهاتف عند إطلاقه رسميًا، ووفقًا للتقرير يتمتع الجهاز بتصميم جديد، وخاصة في الخلف، حيث يحتوي الهاتف الذكي على جزيرة كاميرا جديدة في الخلف، ومزود بنظام كاميرا ثلاثي مع عدستين موضوعتين عموديًا والمستشعر الثالث مزاح قليلاً، كما يحتوي على فلاش LED بجانب المستشعرات.
Realme 9 Pro
مواصفات Realme 9 Pro المسربة
- كشف التقرير أن الهاتف يحتوي على عدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة ثانوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي الأبعاد بدقة 2 ميجابكسل، وفي مقدمة الجهاز، يُشاع إنه يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.
- يأتي تصميم الهاتف Realme 9 Pro مشابهًا لتصميم طراز من نفس العلامة التجارية الذي تم إطلاقه مؤخرًا ، وهو Realme 9i ، حيث يحتوي في الأمام على شاشة كبيرة مثقبة مع حواف ضيقة، و بحجم 6.59 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وأشار التقرير إلى أنه ليس من المؤكد مما إذا كانت الشاشة لوحة LCD أو شاشة AMOLED،وكذلك دقة الشاشة غير معروفة أيضًا حتى الآن، ولكن من المثير للاهتمام ، أن جهاز مسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة مما يوفر أمانًا إضافيًا.
- وبصرف النظر عما تم ذكره، فإن الهاتف الذكي مزودبمعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G SoC وسيتم إقرانه بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.
- قد يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.
- سيتوفرهاتف Realme 9 Proبثلاث خيارات للألوان وهي الأسود والأزرق والأخضر.
اذا نزل بهذا المعالج رايح يسقط سقوط ما بعدهُ سقوط