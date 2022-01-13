تقرير جديد يكشف مواصفات Realme 9 Pro قبل الإطلاق

شاركت منصة SmartPrix بالأمس رسومات تخطيطية للهاتف الذكي Realme 9 Pro القادم، والتي كشفت عن التصميم الرئيسي للهاتف، واليوم شارك المنشور مزايا عالية الدقة ومواصفات الهاتف الذكي مما يترك القليل جدًا لمعرفته عن الهاتف عند إطلاقه رسميًا، ووفقًا للتقرير يتمتع الجهاز بتصميم جديد، وخاصة في الخلف، حيث يحتوي الهاتف الذكي على جزيرة كاميرا جديدة في الخلف، ومزود بنظام كاميرا ثلاثي مع عدستين موضوعتين عموديًا والمستشعر الثالث مزاح قليلاً، كما يحتوي على فلاش LED بجانب المستشعرات.

Realme 9 Pro

مواصفات Realme 9 Pro المسربة