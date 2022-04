مقارنة مواصفات Redmi Note 11 Pro Plus & Realme 9 Pro Plus والأسعار

في هذه المقالة سوف نستعرض مقارنة بين مواصفات Redmi Note 11 Pro Plus & Realme 9 Pro Plus والأسعار، حيث أن هواتف Pro Plus ليست فقط رائدة، فقد بدأت الشركات الصينية في إطلاق متغيرات Pro Plus حتى في شريحة النطاق المتوسط، وهذا هو الحال تمامًا مع هذين الهاتفين، فهما من الهواتف المتوسطة المذهلة ويحتويان على مواصفات متقدمة، ولكنهما ليسا من الهواتف المتطورة، ويتساءل الكثير من المستخدمين حاليًا عن أفضل إصدار Pro Plus في شريحة النطاق المتوسط ​​بين هذين الجهازين، لذا سنستعرض المقارنة بين مواصفات الجهازين، وكلاهما متاح في السوق العالمية بأسعار مثيرة للاهتمام.

مقارنة مواصفات Redmi Note 11 Pro Plus & Realme 9 Pro Plus

التصميم

الجهاز الأكثر إثارة للاهتمام هو بالتأكيد Realme 9 Pro Plus، خاصة في خيار لون أزرق شروق الشمس، وهذا الجهاز قادر على تغيير لونه في بضع ثوان إذا تم وضعه تحت أشعة الشمس المباشرة، علاوة على ذلك، يأتي مع ظهر زجاجي ممتاز، ووحدة كاميرا أنيقة بنفس لون باقي الجسم.

ويحتوي الهاتف Redmi Note 11 Pro Plus على زجاج خلفي أيضًا، لكنه غير قادر على تغيير لونه تحت أشعة الشمس، إضافة إلى إلى أنه هاتف أكبر حجما وأكثر كثافة من Realme 9 Pro Plus، لذا فهو أقل راحة عند الاستخدام بيد واحدة، ومن ناحية أخرى، يأتي مع شهادة IP53 مما يجعله مقاومًا للغبار والرذاذ.

الشاشة

حسب قائمة المواصفات على الورق، يبدو أن Redmi Note 11 Pro Plus يتمتع بشاشة أفضل، ذلك أنها من نوع Super AMOLED بقطر 6.67 بوصة، ودقة + Full HD تبلغ 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وشهادة HDR10، وذروة سطوع تصل إلى 1200 شمعة، وقارئ بصمات الأصابع لهذا الهاتف مثبت على الجانب، على مفتاح التشغيل.

بينما يحتوي Realme 9 Pro Plus على معدل تحديث أقل بمقدار 90 هرتز، ولا تتوفر فيها تقنية HDR10، علاوة على ذلك، فإن سطوعها أقل شأنًا (ليس كثيرًا)، ومن ناحية أخرى، فإنه يوفر قارئ بصمات الأصابع في الشاشة، والذي يتضاعف كمستشعر معدل ضربات القلب.

المعالج وبرنامج التشغيل

يُعدّ كل من Redmi Note 11 Pro Plus & Realme 9 Pro Plus منافسين مثاليين للعلامات التجارية الأخرى، لأنهما مدعومان من نفس المعالج وهو MediaTek Dimensity 920 5G ثماني النواة المبني على 6 نانومتر، ويعمل بتردد أقصى يبلغ 2.5 جيجا هرتز، حتى تكوين الذاكرة الأكثر تقدمًا هو نفسه، الذي يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من وحدة التخزين الداخلية UFS 2.2.

لذلك لا ينبغي أن يكون هناك فرق كبير من حيث الأداء، لكن يجب ملاحظة أن Realme 9 Pro Plus يعمل بنظام Android 12، بينما لا يزال Redmi Note 11 Pro Plus يعتمد على نظام Android 11 وهذا يعني أن Realme mid-ranger قد يحصل على دعم برمجي أكثر إثارة للاهتمام.

الكاميرات

عند الحديث عن الكاميرا وإذا كنت تبحث عن أفضل كاميرا بين الهاتفين، فيجب عليك اختيار Realme 9 Pro Plus، على الرغم من أن دقة الكاميرا الرئيسية أقل (50 ميجابكسل مقابل 108 ميجابكسل)، لكنها مستشعر أفضل (سوني IMX766)، وعلى عكس Redmi Note 11 Pro Plus، فهو يدعم OIS، أما المستشعرات الثانوية متطابقة وهي كاميرا بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

البطارية

Redmi Note 11 Pro Plus & Realme 9 Pro Plus لهما نفس سعة البطارية البالغة 4500 مللي أمبير في الساعة، لكن الأول يشحن بشكل أسرع بفضل الشحن السريع 120 واط.

فيما يلي جدول بكامل ماصفات الهاتفين Redmi Note 11 Pro Plus & Realme 9 Pro Plus

المواصفة Redmi Note 11 Pro Plus Realme 9 Pro Plus الأبعاد والوزن 163.7 × 76.2 × 8.3 مم.

204 جرام 160.2 × 73.3 × 8 مم.

182 جم عرض 6.67 بوصة، 1080 × 2400 بكسل (Full HD +)، Super AMOLED 6.4 بوصة، 1080 × 2400 بكسل (Full HD +)، سوبر أموليد المعالج Mediatek Dimensity 920 5G، ثماني النواة 2.5 جيجا هرتز Mediatek Dimensity 920 5G، ثماني النواة 2.5 جيجا هرتز ذاكرة 6 جيجبايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128جيجابايت – 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت – 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 256 GB – فتحة Micro SD 6 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت – 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت – 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت البرمجيات Android 11 MIUI Android 12 ،Realme UI الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax، بلوتوث 5.2، GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، Bluetooth 5.2 ،GPS الة تصوير ثلاثية 108 + 8 + 2 ميجابيكسل، f / 1.9 + f / 2.2 + f / 2.4

كاميرا أمامية 16 ميجابيكسل f / 2.5 Triple 50 + 8 + 2 MP، f / 1.8 + f / 2.2 + f / 2.4

16 MP f / 2.4 كاميرا أمامية البطارية 4500 مللي أمبير ، شحن سريع 120 وات 4500 مللي أمبير ، شحن سريع 65 وات ميزات إضافية فتحة لبطاقتي SIM ، 5G فتحة لبطاقتي SIM ، 5G

سعرRedmi Note 11 Pro Plus & Realme 9 Pro Plus

يبدأ سعر + Realme 9 Pro في أوروبا من 399 يورو / 434 دولارًا أمريكيًا.

بينما يبدأ سعر + Redmi Note 11 Pro من 449 يورو / 448 دولارًا أمريكيًا.

وبنتيجة المقارنة بين المواصفات والسعر لا يوجد فائز نهائي بين هذين الهاتفين، حيث يتمتع + Redmi Note 11 Pro بشاشة أفضل وشحن أسرع، بينما يحتوي + Realme 9 Pro على كاميرا أفضل وتصميم أكثر إثارة للاهتمام، وهو مزود بنظام Android 12.