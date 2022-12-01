سعر ومواصفات PlayStation VR2 في السعودية والإمارات والكويت

تم الإعلان بشكل رسمي عن إتاحة نظارة الواقع الافتراضي الجديدة الخاصة بشركة سوني PlayStation VR 2 للطلب المسبق في الشرق الأوسط والخليج العربي، تأتي النظارة بعتاد قوي قادر على تقديم تجربة ترفيه على أعلى مستوى لم يصل إليه أحد من المنافسين.

نظارة الواقع الافتراضي PlayStation VR2

النظارة متاحة الآن للطلب المسبق في العديد من البلدان العربية مثل السعودية والإمارات والكويت بدءًا من يوم 22 نوفمبر وحتى 20 فبراير 2023، ومن المفترض توفير الجهاز في فترة من 22 فبراير وحتى 28 فبراير 2023 حسب قدرة المورد على توفير الجهاز للموزعين، يحق للعميل طلب جهاز واحد من PlayStation VR2 ويستطيع إلغاء الطلب المسبق في أي وقت.

من الجدير بالذكر أن لعبة Horizon Call of the Mountain سوف تصدر بشكل حصري لجهاز PlayStation 5 مع نظارة PlayStation VR2 يوم 22 فبراير 2023، بالإضافة للعديد من الألعاب الأخرى التي من المقرر صدورها أيضًا على الجهاز مثل:

Tentacular. Cities VR: Enhanced Edition. Hello Neighbor: Search and Rescue. Cosmonious High. Demeo.

من المتوقع أن نشهد تطور كبير سيحدث في مجال الواقع الافتراضي (VR) والألعاب التي تعمل بهذه التقنية.

مميزات PlayStation VR2

تعمل نظارة PlayStation VR2 على جهاز PlayStation 5 فقط، ولها العديد من المزايا مثل:

الشاشة من نوع OLED بدقة تصل إلى 4K HDR بمعدل تحديث إطارات يصل إلى 120 إطار في الثانية الواحدة. قادرة على نقل أجواء اللعبة وما حولها إلى المستخدم في تجربة مختلفة وممتعة. لا تحتاج لكاميرا خارجية لتتبع حركة المستخدم، حيث أن بها نظام تتبع قادر على نقل حركة المستخدم إلى اللعبة بدقة شديدة. يوجد نظام تتبع للعين قادر على تحريك المشهد في اللعبة حسب حركة عين المستخدم. رؤية واسعة للمشهد بـ 110 درجة، مما يسمح لك برؤية كاملة للمشهد بجميع تفاصيله. النظارة ويد التحكم تتأقلم مع بيئة اللعبة وتنقل لك ما تشعر به الشخصية داخل اللعبة من خلال الاهتزازات الخفيفة أو ما يعرف بالـ Haptic Feedback. دعم صوت ثلاثي الأبعاد مما يعطي تجربة واقعية وحيوية في الألعاب، مع وجود مايك مدمج في النظارة لاستخدامه في التواصل مع الأصدقاء في الألعاب الأونلاين. يحتوي جهاز PlayStation VR2 على سلك واحد فقط يتم تركيب في PlayStation 5، مما يوفر مساحة كبيرة وحرية أكبر للحركة.

سعر PlayStation VR2 السعودية والإمارات والكويت

الجهاز متوفر للطلب المسبق من خلال العديد من المتاجر مثل مكتبة جرير وأمازون وفيرجن ميجاستور بالأسعار التالية: