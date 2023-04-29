فيديو وصور.. أوبو تُطلق هاتفها الذكي Oppo Find X6 Pro التفاصيل والمواصفات والميزات المتطورة

أعلنت شركة اوبو بشكلٍ رسمي عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد والمتميز Oppo Find X6 Pro الذي يعتبر واحداً من أفضل الهواتف الذكية في 2023 لِما يتمتع به من مواصفات رائعة ابتداءً من المعالج الحديث والقوي من كوالكوم، ومروراً بالتصميم الجميل والكاميرات المتطورة، وليس انتهاءً بالشاشة والبطارية ذات القدرة العالية إضافة إلى ميزات الشحن السريع التي يتمتع بها Oppo Find X6 Pro، نجوم مصرية والتفاصيل.

مميزات Oppo Find X6 Pro الجديد والمتطور

وأوضحت شركة أوبو العالمية أنَّ هاتفها الجديد Oppo Find X6 Pro يضم مجموعة من الميزات التي تجعله يحتل موقعاً متقدِّماً في قائمة أفضل الهواتف الذكية في 2023 ومنها:

التصميم المتميز: يأتي Oppo Find X6 Pro مع تصميم متميز جداً يضمُّ إطاراً من الألمونيوم ينسجم مع الخلفية الزجاجية والكاميرات الخلفية الثلاثة التي تم تجميعها ضمن عدسة دائرية من الزجاج والألمنيوم المصقول. هيكل مقاوم للماء والغبار: يضم الهاتف الجديد من أوبو هيكلاً يدعم مقاومة الماء والغبار بمعدل IP68. أكبر حساس للضوء في هاتف ذكي يوجد في الكاميرا الرئيسية لـ Oppo Find X6 Pro. مستشعر كاميرا بزاوية عريضة فائقة الاتساع هي الأكبر في جميع الهواتف الذكية حتى الآن. كاميرا التقريب الجديدة “البريسكوب” حتى 6X، تمنح المستخدم تجربة تصوير رائعة واستثنائية. خوارزميات OPPO المتطورة للتركيز التلقائي تعمل مع ميزات توازن اللون الأبيض التلقائي ومستشعر الطيف المطوّر على مساعدة Find X6 Pro على التقاط درجات لون البشرة بدقة أكبر في جميع الظروف. تقنيات جديدة صممت بالتعاون Hasselblad لتسمح للمستخدم بالتقاط صور البورتريه بشكلٍ مميز، مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 4K ومعدل 60 إطار بالثانية.

مواصفات هاتف اوبو فايند اكس

هذا ويأتي الهاتف الجديد من اوبو وفقاً للمواصفات التالية:

مواصفات تصميم وهيكل Oppo Find X6 Pro

وزن الهاتف 216 إلى 218 جرام (اللون البني) سماكة الهاتف 9.1 ملم إلى 9.5 ملم (اللون البني) مستشعر بصمة مدمج في الشاشة منفذ السماعات التقليدي لا يوجد ألوان الهاتف الأسود والأخضر إضافة إلى اللون البني المميز والمغطى بالجلد.

مواصفات ونوع شاشة Oppo Find X6 Pro

نوع الشاشة AMOLED قياس الشاشة 6.82 بوصة دقة الشاشة +QHD أو 3168 × 1440 بكسل وكثافة الشاشة 510 بكسل/بوصة سطوع الشاشة 2500 nits (ذروة السطوع) تردد الشاشة تردد متغير بين 1 إلى 120 هرتز الحماية طبقة من زجاج Gorilla Glass Victus 2

أداء الهاتف الجديد من أوبو

معالج الهاتف الجديد من اوبو كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 نظام تشغيل اوبو فايند اكس 6 برو اندرويد 13 (واجهة ColorOS 13.1) ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت LPDDR5X مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت UFS 4.0

مواصفات كاميرات Oppo Find X6 Pro

الكاميرات الخلفية 3 كاميرات بدقة 50 ميغا بكسل، وهي: كاميرا رئيسية مع مستشعر 1 بوصة وفتحة عدسة ƒ/1.8 تدعم ميزات التركيز التلقائي والتثبيت البصري OIS.

كاميرا مقربة بريسكوب: فتحة العدسة ƒ/2.6 تدعم ميزات OIS وتوفر التقريب البصري حتى 3X والتقريب الرقمي حتى 120X.

كاميرا UltraWide: فتحة عدسة ƒ/2.2 تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K وتعمل بمعدل 60 إطار/ ثانية. الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة ƒ/2.4

مواصفات البطارية وشحن هاتف أوبو الجديد

قوة البطارية 5000 ميلي أمبير/ساعة منفذ الشحن منفذ USB-C سرعة الشحن 100 واط الشحن اللاسلكي مدعوم بقدرة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بتم بقدرة 10 واط

مواصفات الاتصال والشبكة في هاتف أوبو المتطور

الجيل الخامس 5G مدعوم تشغيل خطين مدعوم واي- فاي Wi-Fi 7 وWi-Fi 6 بلوتوث Bluetooth 5.3 دعم NFC مدعوم

سعر Oppo Find X6 Pro

وأوضحت شركة أوبو أنَّ هاتفها الجديد والمتطور متوفر حالياً في أسواق الصين على أن يتوفر قريباً في مختلف دول العالموفقاً للأسعار التالية: