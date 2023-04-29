خبير تقني يكشف خطوات حماية جوال آيفون من الاختراق، ويُعلن عن ميزة جديدة في رسائل واتساب الصوتية

كشف الخبير التقني السعودي سالم الحربي عن خطوات حماية أجهزة آيفون من الاختراق، كما أعلن عن إطلاق تطبيق واتساب للمحادثة الفورية ميزة جديدة تتعلَّق بإمكانية نسخ وترجمة الرسائل الصوتية وطالب جميع المتابعين بضرورة نشر النصائح التي يقدِّمها خبراء التقنية لما في ذلك من “ستر عِرض فتاة أو رجل كبير وحمايتهم من الابتزاز”.

خطوات حماية الجهاز وإغلاق ثغرة آيفون

وحذَّر الصحفي الذي يهتم بالأخبار التقنية والأجهزة الذكية عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر من “الثغرة الخطيرة” التي يُمكن من خلالها اختراق أجهزة آيفون والوصول إلى البيانات وسحبها والإضرار بالجهاز المُخترق، مشيراً إلى أنَّ خطوات حماية البيانات وقفل الثغرة أمام المُخترقين هي على الشكل التالي:

فتح الإعدادات في هاتف آيفون. الذهاب إلى حساب iCloud وفتح خيار iCloud. الدخول إلى كلمات السر وسلسلة المفاتيح. إلغاء تفعيل خيار مزامنة هذا الـ iCloud.

⛔️من باب الاحتياط قفل هذه الميزة حتى لايتم اختراق جهازك #ايفون اتمنى مشاهدة الفيديو بالكامل ونشر الفيديو للتنبيه والتحذير .#النصر_الرايد pic.twitter.com/HcFH6VZWg8 — سالم الحربي (@arnod) April 28, 2023

ميزة نسخ وترجمة الرسائل الصوتية في واتساب

وفي سياقٍ آخر أعلن “الحربي” أنَّ ميزة نسخ الرسائل الصوتيه وترجمتها سوف يتم اعتمادها قريباً في تطبيق #واتساب مشيراً إلى أنَّ اللغة العربية لن تكون مدعومة في البداية، بينما أوضحت توقُّعات أخرى أنَّ الميزة الجديدة سوف تدعم اللغة العربية في وقت لاحق.

وكانت شركة ميتا المالكة للتطبيق قد أعلنت أنَّ الميزة الجديدة سوف تتيح للمستخدم إمكانية قراءة الرسائل الصوتية خاصَّة في حال لم يتمكن من الاستماع إليها، بما يمنح طرفي المحادثة قدراً أكبر من المرونة في التواصل.