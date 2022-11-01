التسريبات تكشف جميع تفاصيل هاتف Oppo A58 قبل إعلانه الرسمي من الشركة

بينما تستعد Oppo لإطلاق إصدارها جديد الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة Oppo A58 ،كشفت بعض التسريبات الحديثة عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي من الشركة.

ذكرت التسريبات Oppo A58 مع رسوميات للهاتف توضح بالتفصيل تصميم هذا الإصدار، كما قامت هذه التسريبات بذكر التفاصيل الرئيسية للهاتف، بما في ذلك المعالج والشاشة والكاميرا، بالإضافة إلى جميع المواصفات التي جاءت على النحو التالي:

مُواصفات هاتف Oppo A58 حسب آخر التسريبات

المعالج حسب المعلومات التي المتوفرة حتى الآن، فإن هاتف Oppo A58 سيعمل بشريحة معالج Dimensity 700

البطارية كشفت المعلومات المُسربة أن الهاتف قد تم دعمه ببطارية 3880 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.

الكاميرا بحجم 256 جيجابايت يأتي جهاز Oppo A58 مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، وفي إعدادات الكاميرا الخلفية، ويتميز هذا الإصدار بكاميرا رئيسية بدقة وضوح 50 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بدقة 108 ميجابكسل.

الشاشة أوضحت التسريبات أنه من المقرر أن يأتي هذا الهاتف مع شاشة LCD بمقاس 6.56 بوصة وجودة شاشة HD +، ومعدل تحديث 90 هرتز.

الذاكرة بالحديث عن الذاكرة المُتوقعة لهذا الهاتف، فإن التسريبات ذكرت أنه سيكون متاحًا بثلاثة نماذج وهي: النموذج الرئيسي يأتي بذاكرة عشوائية الوصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت. النموذج الثاني يأتي بذاكرة عشوائية الوصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت. النموذج الثالث وهو الأعلى الذي سيأتي بذاكرة عشوائية الوصول بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 256 جيجابايت.

تفاصيل الأخرى لهاتف Oppo A58

يأتي هاتف Oppo A58 مدعمًا بتقنية استشعار بصمات الأصابع في الإطار الجانبي للهاتف، ويحتوي أيضًا على مدخل 3.5 ملم لسماعات الرأس.

ومن المُقرر أن يتم إطلاق هذا الهاتف بواجهة ColorOS 12.1، وبثلاثة خيارات في الألوان وهي: الأسود والأزرق والبنفسجي، في انتظار تأكيد ذلك من خلال الحدث الرسمي للشركة التي ستكشف عن المزيد من تفاصيل وسعر هذا الهاتف الذكي.