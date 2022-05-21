مواصفات و سعر OnePlus Nord 2T مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة وان بلس عن هاتفها الجديد OnePlus Nord 2T بالخارج رسمياً ليستكمل مسيرة هواتفها الرائدة في الحصول على أفضل المواصفات والخامات بأقل الأسعار فالهاتف يأتي بمعالج قوي يدعم شبكات 5G الأحدث وشاشة اموليد بمعدل تحديث 90Hz، مع بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنتحدث عنها كاملة لهاتف وان بلس نورد 2 تي، وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات OnePlus Nord 2T
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• وان بلس – OnePlus
|تاريخ الإعلان
|• 19 مايو 2022
|توفر الهاتف
|• 21 مايو 2022
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-
|الطول
|• 159 مم
|العرض
|• 73 مم
|السُمك
|• 8 مم
|الوزن
|• 190 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM، ويدعم شبكات 2G,3G,4G,5G
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128، 256 جيجا بايت
|الرام
|• 8، 12 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• MediaTek Dimensity 1300
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G77 MC9
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• OxygenOS 12.1
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.4 بوصة
|نوع الشاشة
|• أموليد – AMOLED
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2400 بيكسل FHD+
|البيكسلات
|• 409 بكسل لكل بوصة
|نسبة الشاشة
|• 85.7 % من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 90 هرتز، خاصية HDR10+، طبقة حماية خارجية جورينج جوريلا جلاس 5
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• وان بلس نورد 2 تي يأتي بكاميرات ثلاثية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل
(التصوير الواسع)
• 2 ميجا بيكسل
(تصوير العمق)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم التصوير الفيديوهات بدقة @30fps 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 32 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 4500 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 80 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
|• يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأخضر الفاتح
سعر OnePlus Nord 2T
• السعر بالخارج يبدأ من 399 دولار، أي حوالي 7290 جنيه مصري.
مميزات OnePlus Nord 2T
• يأتي الهاتف بتصميم متميز مع خامات جيدة وطبقة حماية جورينج جوريلا جلاس 5 على الظهر.
• الشاشة تأتي من نوع أموليد بحجم كبير وبدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 90 HZ.
• الكاميرات الخلفية والأمامية تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط.
عيوب OnePlus Nord 2T
• لا يدعم الراديو FM.
• لا يدعم خاصية منفذ سماعات الأذن 3.5 مم.