مواصفات و سعر OnePlus Nord 2T مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة وان بلس عن هاتفها الجديد OnePlus Nord 2T بالخارج رسمياً ليستكمل مسيرة هواتفها الرائدة في الحصول على أفضل المواصفات والخامات بأقل الأسعار فالهاتف يأتي بمعالج قوي يدعم شبكات 5G الأحدث وشاشة اموليد بمعدل تحديث 90Hz، مع بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنتحدث عنها كاملة لهاتف وان بلس نورد 2 تي، وما هي مميزاته وعيوبه.