مقارنة المواصفات بين Motorola Edge 30 Pro & POCO F4 GT والأسعار

أطلقت شركة شاومي الصينية مؤخرًا أحدث هواتفها باسم POCO F4 GT في السوق العالمية بسعر لا يصدق، نظرًا لأنه يأتي مع المعالج Snapdragon 8 Gen 1، حيث يبلغ أقل من 500 يورو خلال العرض الترويجي والإطلاق، بينما لن يقل السعر عن 599 يورو عند انتهاء العرض الترويجي، ويوجد لهذا الهاتف حاليًا على الأقل في السوق الأوروبية منافسين ضمن ذات الفئة مثل Realme GT 2 Pro و Motorola Edge 30 Pro، وكلاهما أغلى ثمناً، ذلك أنه لا يوجد هاتف يعمل بمعالج SD8G1 بهذا السعر المذهل، وفي هذه المقالة سوف نقتصر على المقارنة بين مواصفات الهاتفين Motorola Edge 30 Pro & POCO F4 GT.

مقارنة المواصفات Motorola Edge 30 Pro & POCO F4 GT

التصميم

إذا كان الهدف في الحصول على هاتف ذو التصميم الرصين، والجماليات التي تركز على الألعاب فإن الهاتف Motorola Edge 30 Pro هو الأنسب، ولكن في حال كانت الرغبة في تصميم قوي فالخيار الأفضل هو Xiaomi POCO F4 GT، حيث تم تصنيعه بمواد عالية الجودة، على عكس Motorola Edge 30 Pro الذي يأتي بظهر زجاجي وإطار من الألومنيوم، وإضافة إلى ذلك يحتوي على مشغلين للألعاب المنبثقة المغناطيسية التي تمنح تجربة رائعة أثناء جلسات اللعب، كما يتميز Motorola Edge 30 Pro بتصميم مقاوم للماء، ولكنه مصنوع من البولي كربونات.

الشاشة

شاشتي الهاتفين متقاربتين جدًا ويصعب التمييز بينهما لجهة من منهما يوفر جودة أفضل، فيحتوي POCO F4 GT على شاشة من نوع AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة + Full HD، ومليار لون، ومعدل تحديث 120 هرتز وشهادة + HDR10، بينما يحتوي Motorola Edge 30 Pro على شاشة OLED بنفس المواصفات، باستثناء أنها تأتي بمعدل تحديث أعلى يبلغ 144 هرتز.

وتم تجهيز كلا الهاتفين بتقنية قراءة بصمات الأصابع مثبتة على الجانب، وتم تزويدهما بمكبرات صوت استريو، لكن الرائد POCO F4 GT يحتوي على أربعة مكبرات صوت بدلاً من اثنين فقط، كما يُلاحظ أن شاشة POCO الرئيسية محمية بواسطة زجاج Gorilla Glass Victus، بينما يتمتع Motorola بحماية زجاج Gorilla Glass 3.

المعالج وبرامج التشغيل

أداء الهاتفين متماثلين إلى حد ما، فكلاهما مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 وهي أفضل مجموعة شرائح من Qualcomm المبنية على 4 نانومتر، وتعمل بتردد أقصى يبلغ 3 جيجاهرتز، والمقترنة مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ولكن مع ملاحظة أن هاتف Motorola Edge 30 Pro يحتوي على تكوين بسعة تخزين داخلية تبلغ 512 جيجابايت، بينما توجد أقصى سعة تخزينية البالغة 256 جيجابايت في هاتف POCO F4 GT، ويعمل الهاتفين بنظام التشغيل Android 12 .

الكاميرات

أهم ميزة في Motorola Edge 30 Pro يتفوق فيها على POCO F4 GT هي إعداد الكاميرا، حيث يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية مكونة من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، ويأتي بكاميرا أمامية مذهلة بدقة 60 ميجابكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K، فيما يحتوي POCO F4 GT على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

البطارية

تتميز بطارية Motorola Edge 30 Pro بسعة أكبر قليلاً التي تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، أما POCO F4 GT، فهو يدعم الشحن اللاسلكي، كما يأتي POCO F4 GT بتقنية شحن أسرع، بقوة 120 واط مقابل 68 واط فقط في منافسه.

في الجدول التالي المرفق كافة مواصفات الهاتفين Motorola Edge 30 Pro & Xiaomi POCO F4 GT

المواصفة Motorola Edge 30 Pro Xiaomi POCO F4 GT الأبعاد والوزن 163.1 × 76 × 8.8 ملم.

196 جرام. 162.5 × 76.7 × 8.5 ملم.

210 جرام. الشاشة 6.7 بوصة، 1080 × 2400 بكسل، + OLED ، Full HD 6.67 بوصة، 1080 × 2400 بكسل، + AMOLED ، Full HD المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، معالج ثماني النواة 3 جيجاهرتز Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، معالج ثماني النواة 3 جيجاهرتز الذاكرة 8 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت – 8 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت – 12 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت – 8 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت – 12 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت برنامج التشغيل أندرويد 12 Android 12، MIUI الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ،Bluetooth 5.2 GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ،Bluetooth 5.2 GPS الكاميرات ثلاثية 50 + 50 + 2 ميجابيكسل.

كاميرا أمامية 60 ميجابيكسل. ثلاثية 64 + 8 + 2 ميجابيكسل. كاميرا أمامية 20 ميجابيكسل. البطارية 4800 مللي أمبير، شحن سريع 68 وات، شحن لاسلكي سريع 15 وات. 4700 مللي أمبير، شحن سريع 120 وات ميزات إضافية 5G، شريحتين، شحن لاسلكي عكسي 5G، شريحتين

سعر Motorola Edge 30 Pro & POCO F4 GT

يبدأ سعر POCO F4 GT من 599 يورو / 630 دولارًا لتكوين الذاكرة 8/128 جيجا بايت .

أما السعر المبدئي لجهاز Motorola Edge 30 Pro هو 799 يورو / 843 دولارًا أمريكيًا.

وختامًا وبنتيجة هذه المقارنة يفوز Edge 30 Pro في الواقع بفضل الكاميرات الأفضل والشحن اللاسلكي، وتوفير نحو 200 يورو في السعر.