رسمياً.. إطلاق هاتف Moto G62 5G بمواصفات مميزة لمحدودي الدخل

كشفت شركة موتورولا الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية في العالم عن هاتفها الرائع Moto G62 5G، والتي زودته بتقنيات متطورة ومتميزة تجعله من أفضل هواتف أندرويد ضمن الفئة المتوسطة لهذا العام، حيث تحرص الشركة خلال هذه المرحلة على طرح العديد من الإصدارات المتميزة من أجل تحقيق نسبة مبيعات كبيرة في سوق الهواتف الذكية.

مواصفات Moto G62 5G

من جانبه أوضح الموقع التقني “gsmarena” أن هاتف موتورولا الجديد يعمل بواسطة معالج قوي، ومناسب لتلك الفئة من الهواتف، وهو من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 695، والمطور بمعمارية 6 نانومتر، كما أنه يقدم دعماً لشبكات الجيل الخامس فايف جي 5G.

الشاشة

يتميز هاتف Moto G62 5G بإمكانات قوية تتناسب مع هواتف الألعاب، حيث يحتوي على شاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة، وهى من نوع IPS LCD، ودقة 1080× 2400 بكسل، وبجودة عرض FHD +، كما أن الشاشة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية الواحدة.

الكاميرا

يقدم هاتف موتورولا الجديد كاميرا خلفية ثلاثية كما يلي:

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرا بوحدة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا بعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة لالتقاط السلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابيكسل، حيث أنها تعمل بتقنيات التعرف على الوجوه، ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل سريع 30 إطاراً في الثانية.

البطارية

يتميز هاتف Moto G62 ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تعمل بخاصية الشحن السريع بقوة 15 وات، مما يضيف من مميزات الهاتف الجديد.

الذاكرة

الرام ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، حيث أنها قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD. نظام التشغيل أندرويد 12 واجهة المستخدم MyUX UI

مميزات الهاتف

هيكل بلاستيكي بتصميم مقاوم للماء.

سمكه 8.6 ملميتر.

يزن حوالى 184 جرام.

قارئ بصمات الأصابع مثبت على زر طاقة.

مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر.

مستقبل راديو FM.

منفذ شحن من نوع USB-C.

مكبرات صوت استريو وميكروفونين.

ألوان الهاتف

يتوفر هاتف موتورولا Moto G62، في خيارين من الألوان هما

الأزرق.

الرمادي.

سعر هاتف موتورولا الجديد

يتوفر هاتف موتورولا Moto G62 5G للبيع في الهند اعتباراً من 19 أغطسط القادم مقابل 226 دولار أمريكي، وهو ما يعادل بالمصري 2400 جنيه للطراز الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت.

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