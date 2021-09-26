بعد أسبوع من إصدار iPhone 13 اكتشاف خلل.. وإصلاحه يجب القيام بهذا الإجراء

لم يمضِ سوى أسبوع على إصدار iPhone 13 والعديد من منتجات Apple الأخرى، إلا وسيضطر مشترو الطرازات الجديدة إلى تحديث أجهزتهم بسبب خطأ يمنع التشغيل السلس للموسيقى، حيث تم اكتشاف أن كل من iPhone 13 و Apple iPads الجديد تأثروا بهذا الخطأ الموسيقي، وأصدرت شركة Apple إشعارًا لإبلاغ المستخدمين عن الخطأ، والذي يمكن إصلاحه بسرعة عندما يقوم المستخدمون بتحديث أجهزتهم، وفي حال تُركت الأجهزة دون مراقبة، فإن الخطأ يمنع المستخدمين من الوصول إلى كتالوج Apple Music أو الإعدادات أو استخدام مكتبة المزامنة الخاصة بهم إذا تمت استعادة الجهاز الجديد من نسخة احتياطية.

iPhone 13

أجهزة ابل التي ستتاثر بخلل Apple Music

ويُعتقد ان الأجهزة التي ستتأثر بخلل Apple Music هي iPhone 13 و iPhone 13 mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max، كما يتأثر أحدث جهاز Apple iPad mini و iPad من الجيل التاسع أيضًا بهذا الخطأ.

ويُذكر أنه من بين مجموعة الاجهزة التي تم الكشف عنها من أبل خلال حدثها السنوي الأسبوع الماضي iPhone 13 Pro Max ، الذي يأتي مع بعض الميزات الرائعة وسعره 1600 دولار، من ناحية الأداء ، يتفوق iPhone 13 Pro Max على الموديلات الأدنى من عدة جوانب بما في ذلك عمر البطارية، وسطوع الشاشة، وحجم الشاشة، وما إلى ذلك.

خلل Apple Music العيب الوحيد حتى الآن

في الوقت الحالي، خلل Apple Music هو العيب الوحيد الذي يمكن ملاحظته في أحدث عروض المنتجات من قبل Apple، وكانت الشركة في الآونة الأخيرة تعاني من تسريبات محرجة لأسرارها التجارية من قبل موظفيها، وعلى الرغم من اتخاذ تدابير صارمة في بعض الأحيان للحد من التسريب، فإنه لا يزال قائمًا، ولكن مشكلة خلل Apple Music لم تتسرب قبل إطلاق الأجهزة الأسبوع الماضي، الذي كان من الممكن أن يسبب ذلك إحراجًا خطيرًا للشركة.