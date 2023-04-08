“إنستا باي” InstaPay يتيح تنفيذ المعاملات من خارج مصر

أعلن البنك المركزي المصري عن رفع الحد الأقصى للعمليات المالية عبر تطبيق إنستاباي في مصر، حيث تم رفع الحد الأقصى للعملية الواحدة من 50 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه.

وقد تم زيادة الحد الأقصى اليومي من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى الشهري من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

تأتي هذه الخطوة في إطار إتاحة إجراء المعاملات المالية إلكترونيًا بشكل لحظي لعملاء القطاع المصرفي، وذلك بعد الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي، الذي يعتبر خطوة هامة لتحقيق الرؤية الشاملة لنظم الدفع الوطنية في مصر.

ويشمل التطبيق حاليًا نحو 27 بنكًا، بما في ذلك البنوك العشر الأولى التي انضمت للشبكة وتشمل بنوكًا مثل: الأهلي المصري والتجاري الدولي والإسكندرية.

كما يشمل التطبيق بنوكًا مثل: أبوظبي الأول وقناة السويس والأهلي المتحد والمصرف المتحد وأبوظبي التجاري والعقاري المصري العربي والتعمير والإسكان والكويت الوطني والأهلي الكويتي وأبوظبي الإسلامي.

وتعتبر هذه الخطوة مهمة بشكل خاص على طريق تحقيق الأهداف المحددة من قبل المجلس القومي للمدفوعات، والتي تتمثل في تحقيق الاستقلالية المالية داخل مصر وتحويل المجتمع إلى أقل اعتمادًا على النقد وتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطرق آمنة وفعالة ولحظية.