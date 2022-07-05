تقنية

إنستجرام تختبر ميزة رائعة لتبسيط مشاهدة الفيديوهات على المنصة

سامي علي

تختبر خلال هذه الفترة منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، ميزة إمكانية تحويل كل الفيديوهات التي يتم نشرها من قبل المستخدمين على المنصة إلى قسم الريلز، حيث أشارت الشركة أن التغير الذي يتم حالياً اختباره مع عدد معين من المستخدمين في العالم، هو جزء من خطتها من أجل تبسيط بث وعرض الفيديوهات على المنصة.

تطبيق انستغرام

ميزة إنستجرام لتحويل كل الفيديوهات إلى ريلز

من جانبه أشار الموقع المتخصص  في موضوعات التكنولوجيا “تك كرانش” نقلاً عن المتحدث باسم الشركة المالكة للمنصة قوله في رسالة عبر البريد الإلكتروني قال فيها، أنه يتم اختبار تلك الخاصية كجزء من جهود الشركة لتبسيط وتحسين مشاهدة الفيديوهات عبر تطبيق إنستجرام.

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ونشر استشاري شبكات التواصل الاجتماعي “مات نافار” صورة على مواقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” قال إنها جزء من الاختبار الذي سوف يراه مستخدمي المنصة، وذلك من خلال رسالة يقول فيها: ” يتم مشاركة الفيديوهات الآن من خلال ريلز” وفقاً للتقرير الذي تم نشره على البيان الإماراتية.

أشارت الرسالة أنه في حالة استخدام العميل حسابه العام فإنه يمكنه بث أي فيديو ليظهر في قسم الريلز، ويمكن لأي مستخدم في التطبيق الدخول إلى الريلز الخاص بذلك المستخدم  ومشاهدة الفيديوهات، كما يمكن للمستخدم استخدام صوته الأصلي من أجل إنشاء ريلز خاص به.

أما في حالة أن يكون حساب المستخدم مغلقاً في إنستجرام، فإن الفيديوهات التي سوف يتم بثها على قسم الريلز الخاص سوف تكون متاحة فقط لمتابعيه على التطبيق.

وفي حالة قيام المستخدم ببث فيديو على ريلز، يمكن لأي مستخدم آخر إعادة مزج الفيديوهات الموجودة على الريلز في حالة أن يكون الحساب عاماً، كما يمكن للمستخدم منع إعادة مزج فيديوهات من خلال إعدادات الحسابة الخص به.

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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية وعدد من المواقع الإخبارية حاصل على دراسات عليا في القيادة، ومن أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام


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