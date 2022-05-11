تطبيق Image 2 Wallpaper من متجر جوجل بلاي للاندرويد لضبط أي صورة كخلفية لهاتفك

محمود المصري

يعد هذا التطبيق من أشهر التطبيقات المتواجدة على متجر جوجل بلاي للاندرويد والتي تسمح لك بتغيير الصورة على جهازك الأندرويد والتمكن وبكل سلاسة من تحويلها إلى خلفية تناسب أبعاد الشاشة داخل الجهاز، وذلك بفضل الأدوات الكثيرة والمطورة التي يمتلكها التطبيق والتي تمكنه من تحرير أي صورة على الجهاز والعمل تنسيقها وتعديلها إلى الحد المرغوب لتلائم شاشة جهازك وغيرها من التأثيرات المختلفة المتاحة داخل التطبيق والتي يمكنك تطبيقها على صورتك وبكل سلاسة.

تطبيق Image 2 Wallpaper من متجر جوجل بلاي للاندرويد

مزايا تطبيق Image 2 Wallpaper من متجر جوجل بلاي للاندرويد

• يعد من أفضل مزايا التطبيق هو كونه يدعم كلاً من الهاتف والجهاز اللوحي.
• يمنحك التطبيق القدرة في التغيير على الصورة كيفما تشاء بحيث يمكنك تدويرها وتمديدها وقلب الصورة وإضافة جميع التعديلات التي ترغب في إضافتها على الصورة لتتناسب مع ما ترغبه.
• يمكنك إضافة العديد من المؤثرات على الصور والتغير في حجمها بالمقاسات التي ترغبها لتصل في النهاية لتناسب الشاشة الرئيسية.

تطبيق Image 2 Wallpaper من متجر جوجل بلاي للاندرويد لضبط أي صورة كخلفية لهاتفك 1 11/5/2022 - 12:09 م

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• التمكن من تغير لون الهوامش والخلفية إلى اللون المرغوب والتحكم في درجة الألوان أيضًا سواء الفاتح أو الداكن.
• يمكنك حفظ الصور التي قمت بإضافة جميع هذه التعديلات عليها لتناسب خلفية الشاشة في جهازك داخل مجلد في الجهاز لضمان حفظها واستخدامها وقتما تريد.
• كما يمنحك التطبيق التمكن من اختيار صيغة الصورة وجودتها وحفظها داخل الهاتف بالامتداد المرغوب.
• يمكنك حفظ الصورة بامتداد JPG وهذا هو الامتداد المتعارف عليه ويعمل على حفظ الصورة بجودة 90% أما في حالة رغبتك في حفظ الصورة بجودة 100% وتمتلك مساحة كافية في جهازك فيمكنك تغير الامتداد إلى أعلى صيغة والتي ستتطلب المزيد من المساحة.
وبالتالي يعرف تطبيق Image 2 Wallpaper بأنه أداة تحرير صور رائعة يمكنك من تحرير أي صورة إلى خلفية مثالية لهاتفك المحمول.

بعض النصائح المتعلقة باستخدام التطبيق:

التطبيق لا يدعم الخلفيات الحية كما يتطلب عملية اقتصاص الصور داخل التطبيق إلى توافر مساحة كافية على الهاتف، ولكي تتجنب هذا في حال عدم توافر مساحة فيمكنك اقتصاص الصورة معرض هاتفك ومن ثم إضافة التعديلات المرغوبة داخل التطبيق، يُمكنك تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي للاندرويد من هنا.

خلفيات متجر جوجل بلاي للاندرويد

كما أن نظام تشغيل أندرويد 7.0 لا يتوفر لديه نظام برمجة التطبيقات القياسية الخاصة بهذه العمليات، لذلك لا يمكن أن تفعل أي شيء مباشر من خلال هذا التطبيق كما أن الصور التي تقوم بتعديلها بواسطة التطبيق لا تحتفظ بالحجم والتغيرات المطبقة عليها.

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محمود المصري

حاصل على بكالوريوس تربية ودبلوم في القيادة التربوية أعمل صحفي إلكتروني منذ 8 سنوات تقريباً عملت خلالها في أكثر من موقع إخباري وأقوم بتغطية الأخبار والأحداث السياسية والرياضية على مستوى مصر والعالم العربي كما أهتم بكتابة التقارير عن كل ما يهم المواطن العربي حتى يُصبح ملماً بكافة ما يدور حوله في وطنه من أحداث.


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