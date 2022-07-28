هواوي تطلق ساعتها الذكية Huawei Watch 3 Pro رسميًا مع شاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة وبنية من التيتانيوم

على مدار الأسبوعين الماضيين، تناولت العديد من التقارير التقنية أنباء عن إطلاق شركة هواوي، عدد من منتجات جديدة في سوقها المحلي في الصين، والآن أطلقت الشركة نموذجًا جديدًا للساعة الذكية، والذي أطلق عليها اسم Huawei Watch 3 Pro، التي تعتبر أحدث منتج يمكن ارتداؤه من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، وهي تأتي بتصميم ممتاز وأنيق للغاية، يكمله هيكلها المصنوع من التيتانيوم، وفي نفس الوقت، يتم طرح السوار القابل للارتداء إما بإصدار التيتانيوم أو الجلد الأصلي أيضًا.

Huawei Watch 3 Pro

مواصفات والميزات