هواوي تطلق ساعتها الذكية Huawei Watch 3 Pro رسميًا مع شاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة وبنية من التيتانيوم
على مدار الأسبوعين الماضيين، تناولت العديد من التقارير التقنية أنباء عن إطلاق شركة هواوي، عدد من منتجات جديدة في سوقها المحلي في الصين، والآن أطلقت الشركة نموذجًا جديدًا للساعة الذكية، والذي أطلق عليها اسم Huawei Watch 3 Pro، التي تعتبر أحدث منتج يمكن ارتداؤه من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، وهي تأتي بتصميم ممتاز وأنيق للغاية، يكمله هيكلها المصنوع من التيتانيوم، وفي نفس الوقت، يتم طرح السوار القابل للارتداء إما بإصدار التيتانيوم أو الجلد الأصلي أيضًا.
Huawei Watch 3 Pro
مواصفات والميزات
- تتميز ساعة هواوي الذكية الجديدة بشاشة من نوع AMOLED ملونة دائرية، وبمقاس 1.43 بوصة، ودقة 466 × 466 و 326 نقطة في البوصة.
- وفقًا للموقع الرسمي، قامت شركة هواوي ببناء هذا النموذج مع وضع في الاعتبار التصميم المتميز، ولكن على الرغم من اتجاه الشركة إلى التركيز على جمالية أكثر تقليدية لساعات رجال الأعمال، إلا أنها تبقى ساعة ذكية في العصر الحديث، تحتوي على أجراس وصفارات للتنبيهات.
- يتمتع الجهاز القابل للارتداء Huawei Watch 3 Pro بميزات متعلقة بالصحة، مثل مستشعر معدل ضربات القلب، ومستشعر درجة حرارة الجسم والمزيد، ولكن من المخيب للآمال أن الساعة الذكية من هواوي لم تتضمن مستشعر قياس مستوى الأكسجين في الدم “SpO2” ، والذي أصبح عنصرًا أساسيًا في سوق الساعات الذكية في العصر الحالي.
- يتمتع الجهاز القابل للارتداء بميزة مقاومة الماء بفضل شهادة 5ATM للحماية.
- تعتبر ميزة ECG و HarmonyOS 3.0 في الساعة هي إحدى الميزات المميزة الجديدة للجهاز الجديد أيضًا.
- سعة البطارية غير معروفة حاليًا، على الرغم من أن هواوي تدعي أن Huawei Watch 3 Pro يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 4 أيام كاملة بشحنة كاملة واحدة مع الوضع الذكي.
- باستخدام تقنية eSIM التي تم تزويدها للساعة، يمكن استعمالها كجهاز اتصال مستقل، حيث يمكن إجراء المكالمات وتشغيل الموسيقى وتنزيل التطبيقات دون أن تكون متصلاً بالهاتف.
- توفر الساعة الذكية الجديدة من هواوي 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 16 جيجابايت للتخزين الداخلي.
- أطلقت شركة هواوي منتجها الجديد في الصين بسعر (حوالي 430 دولارًا أمريكيًا) وهو متاح حاليًا للشراء عبر المتجر الإلكتروني VMall.