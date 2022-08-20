تسريبات تؤكد إطلاق سلسلة Huawei Mate 50 قريبًا وتكشف المواصفات الرئيسية
لم يعد جدول إطلاق شركة هواوي منتظمًا، ولكنها أكدت أنها تخطط لإطلاق سلسلة Mate 50، وقد أظهر آخر تسريب بهذا الشأن صورًا للهواتف الثلاثة الرئيسية وجهاز لوحي جديد، بالإضافة إلى الكشف عن مجموعة من المواصفات المشاعة، حيث تم رصد السلسلة في عدة قواعد بيانات شهادات عديدة في الصين، وتشير التسريبات أنه سيتم إصدار Huawei Mate 50 و Mate 50 Pro و Mate 50 RS مع مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 1 بدلاً من Snapdragon 888، على الرغم من أنها لا تزال مقتصرة على اتصال 4G فقط.
سلسلة Huawei Mate 50
المواصفات المسربة لسلسلة Mate 50 من هواوي
لم تكشف الشركة رسميًا عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالهواتف الذكية القادمة، لكن محطة الدردشة الرقمية المعروفة Tipster شاركت بعض المواصفات المتعلقة بسلسلة Mate 50، ومن خلال منشوراتها على وسائل التواصل الإجتماعي يُزعم أنه ستأتي السلسلة بهذه المواصفات:
- ستحظى السلسلة بدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير في طراز Pro و RS بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي، و بطارية بسعة 4400 مللي أمبير في الطراز القياسي.
- سيأتي طراز Huawei Mate 50 Pro مع عدد من الميزات والوظائف الجديدة، فهو وإضافة إلى نظام التعرف على الوجوه المعتاد للأمان البيومتري، سيكون لها تصميم شاشة منحني أيضًا في المقدمة.
- وفقًا للشائعات، ستحتوي سلسلة Mate 50 على شاشات من نوع AMOLED من إنتاج BOE، ويُزعم أن شاشات طرازي Pro و RS ستكون منحنية وبمقاس 78 بوصة، وتوفر تحديث 120 هرتز، ودقة تبلغ ( 1212x 2612 بكسل)، وشاشة الطراز القياسي LTPS مسطحة، وتحديث 90 هرتز ودقة تبلغ (1225 × 2800 بكسل)، وفيما يتعلق بمقاسها ليس واضحًا تمامًا.
- بالنسبة للكاميرا يُقال إنها تحتوي على الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومن المتوقع أن تحتوي جميع الطرز الثلاثة على عدسة تليفوتوغرافي، ولكن مواصفاتها غير واضحة، وأما بالنسبة لكاميرا السيلفي، فستكون عدسة بدقة 13 ميجابكسل مع مستشعر ثلاثي الأبعاد لفتح الوجه في طرازي Pro و RS.
- سيحتوي طراز Huawei 50 RS على هيكل من السيراميك، بينما سيحتوي الطرازان الآخران على هيكل معدني وزجاجي.
- تشمل المواصفات المشاعة على نموذج رابع، وهو Huawei Mate 50E، والذي يشبه طراز القياسي، باستثناء أنه سيستخدم مجموعة شرائح Snapdragon 778G (التي تقتصر على دعم اتصال 4G).
- بالنسبة لتاريخ الإصدار فتظهر صورة واحدة أنه سيتم إصدار السلسلة في 7 سبتمبر، وبدء المبيع في التاسع من ذات الشهر.
- وعن الأسعار فتبدأ من (590 دولارًا / 580 يورو) لطراز سعة 128 جيجا بايت .