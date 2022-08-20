تسريبات تؤكد إطلاق سلسلة Huawei Mate 50 قريبًا وتكشف المواصفات الرئيسية

لم يعد جدول إطلاق شركة هواوي منتظمًا، ولكنها أكدت أنها تخطط لإطلاق سلسلة Mate 50، وقد أظهر آخر تسريب بهذا الشأن صورًا للهواتف الثلاثة الرئيسية وجهاز لوحي جديد، بالإضافة إلى الكشف عن مجموعة من المواصفات المشاعة، حيث تم رصد السلسلة في عدة قواعد بيانات شهادات عديدة في الصين، وتشير التسريبات أنه سيتم إصدار Huawei Mate 50 و Mate 50 Pro و Mate 50 RS مع مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 1 بدلاً من Snapdragon 888، على الرغم من أنها لا تزال مقتصرة على اتصال 4G فقط.

سلسلة Huawei Mate 50

المواصفات المسربة لسلسلة Mate 50 من هواوي

لم تكشف الشركة رسميًا عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالهواتف الذكية القادمة، لكن محطة الدردشة الرقمية المعروفة Tipster شاركت بعض المواصفات المتعلقة بسلسلة Mate 50، ومن خلال منشوراتها على وسائل التواصل الإجتماعي يُزعم أنه ستأتي السلسلة بهذه المواصفات: