سعر ومواصفات هاتف هونر Honor X40i

أعلنت شركة هونر الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتفها الجديد، هاتف هونر إكس 40 أي، ويأتي الهاتف بسعر اقتصادي، وبمعالج قوي من نوع ميدياتك Dimensity 700، وبنظام تشغيل Android 12، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وسعر الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Honor X40i

أعلنت شركة هونر عن مواصفات الهاتف الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بإبعاد 162.9×74.5×7.4 مم ، ووزن 175 جرام. خامات الهاتف يأتي الهاتف بخامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت. الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12، مع واجهة هونر Magic UI 6.1. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بسعة 4000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات. مساحة التخزين • يأتي الإصدار الأول للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا. • يأتي الإصدار الثاني للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع ميدياتك Dimensity 700 ثماني النواة، مع دقة تصنيع 7 نانو، مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوعLTPS LCD بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2388 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 391 بيكسل لكل بوصة. يدعم الهاتف • يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 2G-3G-4G-5G.

• يدعم الهاتف منفذ السماعات الـ3.5 مللي.

• يدعم الهاتف منفذ USB من نوع USB Type-C.

• يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

• يدعم الهاتف الفتح عن طريق Face Unlock.

كاميرا هاتف Honor X40i

كشفت شركة هونر عن الكاميرا في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.0. الكاميرا الخلفية • تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا مزدوجة على النحو التالي: – تأتي الكاميرا الأولي الأساسية للهاتف بدقة 50 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.8. – تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بعمل العزل.

• يتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الفضي واللون الأخضر واللون البنفسجي.

سعر هاتف Honor X40i

أعلنت شركة هونر عن سعر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية على النحو التالي:

• تم تسعير النسخة الـ128 جيجا بايت، مع 8 جيجا بايت رام بسعر 240 دولار أمريكي، أي حوالي 4,600 جنية مصري.

• تم تسعير النسخة الـ256 جيجا بايت، مع 12 جيجا بايت رام بسعر 300 دولار أمريكي، أي حوالي 5,750 جنية مصري.