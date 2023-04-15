تعرف الآن على سعر ومواصفات هاتف Honor Play 7T

كشفت شركة هونر بشكل رسمي في الخارج، عن مواصفات هاتفها الجديد، ويأتي الهاتف الجديد بنظام تشغيل Android 12، ومعالج من نوع ميدياتك Dimensity 6020 ثماني النواة، وفي السطور التالية سنتعرف على مواصفات وسعر الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف هونر Play 7T

كشفت شركة هونر عن مواصفات الهاتف الجديد، والتي جاءت على النحو التالي.

أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بأبعاد 167.5×76.85×8.27 مم، ووزن 196 جرام. خامات الهاتف تأتي خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك بالكامل. الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12، مع واجهة هونر Magic UI 6.1. مساحة التخزين يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 أو 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بسعة 6000 ملي أمبير، تدعم الشحن بقدرة 22.5 وات. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع TFT LCD بحجم 6.74 بوصة، بدقة 720×1600 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 260 بيكسل لكل بوصة. المعالج يأتي الهاتف بمعالج من نوع ميدياتك Dimensity 6020 ثماني النواة، دقة تصنيع المعالج 7 نانو ميتر، مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2. يدعم الهاتف • يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 2G-3G-4G-5G.

• يدعم الهاتف منفذ السماعات الـ3.5 مللي.

• يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الإصبع أو Face Unlock. الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 5 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/2.2. الكاميرا الخلفية – تأتي الكاميرا الأولي الأساسية للهاتف بدقة 50 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/1.8. – تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 2 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بعمل العزل.

سعر هاتف هونر بلاي 7 تي

كشفت شركة هونر بشكل رسمي عن سعر الهاتف الجديد في أسواق الهواتف العالمية، على النحو التالي.

• تم تسعير النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام، بحوالي 160 دولار أمريكي.

• تم تسعير النسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام، بحوالي 190 دولار أمريكي.