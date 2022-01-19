شركة Garmin تطلق سلسلة الساعة Garmin Fenix 7 الذكية مع خاصية الشحن بالطاقة الشمسية
قامت شركة Garmin رسميًا بتحديث ساعتها الذكية Fenix 6 لإصدار Garmin Fenix 7 الجديد في الولايات المتحدة، وتأتي الساعة الذكية بثلاثة طرازات وهي Fenix 7 و Fenix 7S و Fenix 7X، والمميز في هذه السلسلة الجديدة أنها مزودة بخاصية الشحن بالطاقة الشمسية، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) L5، ومصباح يدوي LED، بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت الشركة أيضًا ساعة Epix الذكية في البلاد.
Garmin Fenix 7
المواصفات التقنية
- تحتوي الساعة الذكية Garmin Fenix 7 على أصغر قرص بين الطرز الثلاثة، فتأتي بقياس 42 ملم، فيماتحتوي Fenix 7S على قرص 47 ملم، وتحتوي Fenix 7X على قرص 51 ملم.
- ومن الميزات الرائدة لسلسلة Fenix 7 ، أنها تأتي مع دعم الشحن بالطاقة الشمسية، ويُزعم أنها تحتوي على مساحة سطح شمسية أكبر بنسبة 54 ٪ مقارنة بسلفهاFenix 6X Pro ، مما توفر الساعة الذكية الجديدة أيضًا عمرًا محسّنًا للبطارية.
- تأتي سلسلة Fenix 7 مع نطاق تردد L5 GPS الذي يوفر دقة أفضل في إشارات GPS،وللعلم فإن L5 هي إشارة GPS الجديدة للمدنيين، وتوفر تصميم إشارة متقدمًا، وعرض نطاق ترددي أكبر، وقوة أكبر، وهذا بدوره بالنتيجة يوفر مزيدًا من الدقة.
- عند تشغيلGPS ، سيوفر Fenix 7 بطارية تقديرية تتراوح من 136 ساعة إلى 286 ساعة.
- ستوفر الساعة الذكية Fenix 7S بطارية بحد أقصى 90 ساعة أو 162 ساعة، أما الطراز7X ستوفر 213 ساعة أو 578 ساعة مع الطاقة الشمسية، هذا هو العمر المقدر للبطارية، ومع ذلك تطالب شركة Garmin ببطارية تصل إلى 37 يومًا لطراز Fenix 7X المتميز.
- يأتي طراز الساعة الذكية Fenix 7X المتميز مع ميزة المصباح اليدويLED ، حيث يمكن لمصباح LED أن يتخلص من الضوء الأبيض الساطع والضوء الأحمر،كما أن لديها الوضع القوي لحالات الطوارئ.
وكانت شركة Garmin أطلقت أيضًا الساعة الذكية Epix التي تأتي بقرص 47 ملم، وبطارية تصل إلى 16 يومًا، وتحتوي Epix على بعض الميزات المشابهة لسلسلة Fenix 7 ولكنها تفتقر إلى مصباح يدوي LED، ولا تدعم الشحن بالطاقة الشمسية، كما تحتوي Epix على شاشة OLED مقاس 1.3 بوصة، وبطارية تدوم ستة أيام.
سعر Garmin Fenix 7
- الطراز Fenix 7 يبدأ بسعر 699.99 دولارًا.
- طراز Fenix 7S يبدأ بسعر 899.99 دولارًا .
- تبلغ تكلفة Fenix 7X المميزة 999.99 دولارًا.
وأما الساعة الذكية Garmin Epix فتبلغ تكلفتها 899 دولارًا للساعة ذات الوجه الزجاجي والإطار الفولاذي، في حين أن وجه الساعة الياقوت وإطار التيتانيوم فتكلف 999 دولارًا.