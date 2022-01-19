شركة  Garmin تطلق سلسلة الساعة Garmin Fenix ​​7 الذكية مع خاصية الشحن بالطاقة الشمسية

قامت شركة Garmin رسميًا بتحديث ساعتها الذكية Fenix ​​6 لإصدار Garmin Fenix ​​7 الجديد في الولايات المتحدة، وتأتي الساعة الذكية بثلاثة طرازات وهي Fenix ​​7 و Fenix ​​7S و Fenix ​​7X، والمميز في هذه السلسلة الجديدة أنها مزودة بخاصية الشحن بالطاقة الشمسية، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) L5، ومصباح يدوي LED، بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت الشركة أيضًا ساعة Epix الذكية في البلاد.

Garmin Fenix ​​7

المواصفات التقنية

تحتوي الساعة الذكية Garmin Fenix ​​7 على أصغر قرص بين الطرز الثلاثة، فتأتي بقياس 42 ملم، فيماتحتوي Fenix ​​7S على قرص 47 ملم، وتحتوي Fenix ​​7X على قرص 51 ملم.

ومن الميزات الرائدة لسلسلة Fenix ​​7 ، أنها تأتي مع دعم الشحن بالطاقة الشمسية، ويُزعم أنها تحتوي على مساحة سطح شمسية أكبر بنسبة 54 ٪ مقارنة بسلفهاFenix ​​6X Pro ، مما توفر الساعة الذكية الجديدة أيضًا عمرًا محسّنًا للبطارية.

تأتي سلسلة Fenix ​​7 مع نطاق تردد L5 GPS الذي يوفر دقة أفضل في إشارات GPS،وللعلم فإن L5 هي إشارة GPS الجديدة للمدنيين، وتوفر تصميم إشارة متقدمًا، وعرض نطاق ترددي أكبر، وقوة أكبر، وهذا بدوره بالنتيجة يوفر مزيدًا من الدقة.

عند تشغيلGPS ، سيوفر Fenix ​​7 بطارية تقديرية تتراوح من 136 ساعة إلى 286 ساعة.

ستوفر الساعة الذكية Fenix ​​7S بطارية بحد أقصى 90 ساعة أو 162 ساعة، أما الطراز7X ستوفر 213 ساعة أو 578 ساعة مع الطاقة الشمسية، هذا هو العمر المقدر للبطارية، ومع ذلك تطالب شركة Garmin ببطارية تصل إلى 37 يومًا لطراز Fenix ​​7X المتميز.

يأتي طراز الساعة الذكية Fenix ​​7X المتميز مع ميزة المصباح اليدويLED ، حيث يمكن لمصباح LED أن يتخلص من الضوء الأبيض الساطع والضوء الأحمر،كما أن لديها الوضع القوي لحالات الطوارئ.

وكانت شركة Garmin أطلقت أيضًا الساعة الذكية Epix التي تأتي بقرص 47 ملم، وبطارية تصل إلى 16 يومًا، وتحتوي Epix على بعض الميزات المشابهة لسلسلة Fenix ​​7 ولكنها تفتقر إلى مصباح يدوي LED، ولا تدعم الشحن بالطاقة الشمسية، كما تحتوي Epix على شاشة OLED مقاس 1.3 بوصة، وبطارية تدوم ستة أيام.

سعر Garmin Fenix ​​7

الطراز Fenix ​​7 يبدأ بسعر 699.99 دولارًا.

طراز Fenix ​​7S يبدأ بسعر 899.99 دولارًا .

تبلغ تكلفة Fenix ​​7X المميزة 999.99 دولارًا.

وأما الساعة الذكية Garmin Epix فتبلغ تكلفتها 899 دولارًا للساعة ذات الوجه الزجاجي والإطار الفولاذي، في حين أن وجه الساعة الياقوت وإطار التيتانيوم فتكلف 999 دولارًا.