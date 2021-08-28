سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A52s 5G.. بمواصفات عالية الجودة وسعر اقتصادي             

تناولت تقارير مؤخرًا أنباء عن عمل شركة Samsung على إطلاق هاتفها الجديد باسم Galaxy A52s 5G ، حيث أصدرت الشركة الكورية الجنوبية إعلانًا تشويقيًا رسميًا للهاتف الذكي لتأكيد وصوله إلى الهند، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه هناك في 3 سبتمبر المقبل، وكانت شركة Tipster Abhishek Yadav، شاركت تغريدة ذكرت فيها الأسعار، وادعت أن الهاتف الذكي سيتم إطلاقه في 3 سبتمبر في الهند.

Galaxy A52s

مواصفات وميزات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A52s

شاشة العرض

يحتوي الهاتف الجديد على شاشة + S-AMOLED FHD مقاس 6.5 بوصة، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

الكاميرات

تحتوي الشاشة على فتحة مثقوبة وهي للكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل، فيما تحتوي خلفية الجهاز على:

كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل.

كاميرا تصوير فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل .

كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل .

عدسة مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

المعالج

يتم تشغيل جهاز A52s بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 778G، ويحتوي على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

سعر هاتف Galaxy A52s

كشفت شركة Tipster أيضًا، أن سعر الجهاز لمتغيرات التخزين وفق ما يلي:

متغير التخزين 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت ، بسعر حوالي 327 دولار أمريكي

متغير التخزين 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت ، بسعر341 دولارًا تقريبًا.

وسيكون الهاتف متاحًا باللونين الأسود والأبيض على الأقل.