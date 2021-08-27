سامسونغ تطلق هاتفها الجديد Galaxy A21 Simple SCV49 وهذه المواصفات والأسعار 

أعلنت شركة Samsung عملاقة التكنولوجيا عن طرح هاتف ذكي جديد يسمى Galaxy A21 Simple SCV49 في اليابان، وينتمي هذا الجهاز لفئة الهاتف A21 الذكي الحالي، وفي هذه المقالة رصدنا لوار الموقع الكرام جميع المعلومات المتعلقة بالمواصفات والميزات والأسعار الخاصة بهاتف Samsung الجديد، فتابعوا معنا لمزيد من التفاصيل في السطور القادمة.

Galaxy A21 Simple SCV49

مواصفات وميزات Samsung Galaxy A21 Simple SCV49

شاشة العرض

يحتوي Galaxy A21 Simple على شاشة عرض بقياس 5.8 بوصة على شكل قطرة ماء، وتأتي الشاشة من نوع TFT بدقة HD + 720 × 1560 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي، فيما يحتوي بالخلف على كاميرا واحدة بدقة 13 ميجابكسل وفلاش LED.

المعالج

يعمل هاتف Galaxy A21 Simple بمجموعة شرائح Exynos 7884B المتواضع ، وتقترن مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64 جيجابايت من التخزين المدمج، ولتخزين إضافي، يحتوي الجهاز على فتحة بطاقة microSD.

مواصفات أخرى لهاتف Galaxy S21 Simple

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 11 OS.

يفتقر الجهاز إلى ماسح بصمات الأصابع ، ولكنه يتميز بخاصية الفتح عن طريق الوجه للقياسات الحيوية.

يحتوي على بطارية بسعة 3600 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن شحنها من خلال شاحن بقوة 10 واط.

يأتي الجهاز مزودًا بخيارات اتصال مثل 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.0 و GPS و USB ومقبس صوت 3.5 ملم.

حاصل الجهاز على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

يبلغ قياس الهاتف 150 × 71 × 8.4 ملم ويزن 159 جرامًا.

يتوفر باللونين الأبيض والأسود.

سعر الهاتف وتوافره

يبلغ سعر الجهاز الجديد من سامسونجSamsung Galaxy A21 Simple بما يعادل (200 دولار أمريكي تقريبًا)، ولكن يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية من المحتمل أن لا تطلق هذا الهاتف خارج اليابان.