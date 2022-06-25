سعر ومواصفات أداة مثبت المحمول DJI OM 5 Gimbal للهواتف الذكية

تعتبر أداة دي جي أي أوزمو 5 من أهم الأدوات التي يبحث عنها عشاق التصوير السلفي، وما تمتلكها الأداة من مميزات عديدة، وتبلغ حجمها حجم راحة اليد مع عصي تمديد مدمجة، ويمكن من خلالها الاستمتاع بصور سيلفي خالية من العيوب وفيديو فائق السلاسة وتتبع تلقائي وغير ذلك الكثير، وفي السطور التالية سنتعرف علي أهم المواصفات التي تمتلكها الأداة وسعرها في الأسواق.

مواصفات أداة DJI OM 5 Gimbal

تعتبر أداة DJI OM 5 مثبت انحراف للمحمول بحجم راحة اليد، للهواتف الذكية لالتقاط الصور والفيديو، وتمتلك الأداة عدة مواصفات مميزة على النحو التالي:

المحرك عند إضافة عدسة خارجية لهاتفك، فإن محرك DJI OM 5 القوي ثلاثي المحاور يحافظ على ثبات هاتفك وسلاسة مقاطع الفيديو. أوضاع التصوير أوضاع التصوير الذكية جرب كلون مي بانو، وضع القصة، ديناميك زوم، تايم لابس، سبين شوت والكثير من الأوضاع الأخرى. تدعم الأداة عصى تمديد مدمجة تمكنك من تضمين المزيد من الأصدقاء في صورة واحدة ، أو حتى تصوير حيواناتك الأليفة الأستخدام إطلق محتواك مثل المحترفين مع تقنية ShotGuides التي تتعرف تلقائياً على بيئتك، ما عليك سوى اتباع التعليمات وسوف تقوم بالتصوير مثل المحترفين في لمح البصر. اللون Athens Gray رمادي. التصميم تصميم المرن، يمكنك بسهولة من تركيب جهازك دون حامي هاتفك (الجراب).

سعر أداة DJI OM 5 Gimbal

أعلنت شركة DJI المصنعة للأداة عن أسعار الأداة في الأسواق المصرية وبلغت سعرها حوالي 3899 جنيه مصري، ويمكن شراء الأداة على موقع أمازون