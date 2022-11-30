تقرير جديد يُشير إلى شراكة جديدة بين Huawei و BAIC لإنتاج سيارات كهربائية جديدة

أشار تقرير جديد صادر عن IT Home، إلى أن شركتي Huawei و BAIC تُخططان لإطلاق علامة تجارية جديدة لإنتاج السيارات الكهربائية.

وأوضح التقرير أن هذه المرة ستكون Huawei هي من ستتولى التوزيع، وستكون العلامة التجارية الجديدة مُتاحة حصريًا من خلال شبكة من معارض Huawei السابقة.

وأكد تقرير IT Home أن Huawei ستقدم مرة أخرى حلولًا تكنولوجية من خلال منصة Huawei DriveONE الخاصة بها بينما ستوفر BAIC التصنيع.

يُطلق على منصة السيارات التي سيتم استخدامها باسم Jihu، وهي نفس المنصة المستخدمة في سيارات Wenje و Jihu ولكن حسب آخر الأخبار فإنه سيتم استبدال العلامة التجارية بـ Jihu.

وذكر التقرير أنه سيتم أيضًا استخدام منصة Huawei Inside، التي تكسب موطئ قدم سريع في سوق السيارات الصينية مع وجود عدد قليل من العلامات التجارية التي تستخدمها بالفعل في سياراتهم.

وسيلعب بدون شك نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي HarmonyOS دورًا كبيرًا، خاصة وأنه يدعم شاشة Huawei Inside التي تسمح بتكامل أكبر بين السيارات الذكية والهواتف والمنازل أيضًا.

الجدير بالذكر أن BAIC و Huawei قد عملوا معًا على السيارات المُباعة تحت علامة BAIC التجارية لفترة من الوقت، ولطالما كانت Huawei مسؤولة عن تكنولوجيا مساعد السائق والمعلومات الترفيهية، وستُؤدي هذه الشراكة إلى ظهور علامات تجارية أخرى للسيارات في المستقبل.