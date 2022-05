صدور إعلان الجزء الجديد من فيلم  Avatar بعد انتظار 13 عام

صدر أمس إعلان الجزء الثاني من الفيلم صاحب أعلى إيرادات في تاريخ السينما حيث حقق الجزء الأول من فيلم “Avatar” حوالي 2.8 مليار دولار ليظل على عرش أعلى إيرادات شهدتها السينما في التاريخ حتى بعد 13 عاما من عرضه.

تم عرض الجزء الأول من الفيلم في عام 2009 وتدور أحداثه عن جندي مصاب لم يعد يستطيع التحرك يتم إرساله إلى قمر باندورا ليقوم بالعمل على مشروع لاستخراج كنوز ذلك القمر عن طريق الاندماج مع شعب الباندورا الذين يتميزون بلونهم الأزرق وصفاتهم الطيبة المسامحة وكانت فكرة المشروع قائمة على خلق مخلوقات تسمي ” أفاتار ” يتشابهون مع هذا الشعب ليتم الاندماج معهم بشكل طبيعي وهذا ما قد حدث مع الجندي جايك ولكن أكتشف جايك أن الكنوز التي يبحثون عنها تقع أسفل الشجرة التي يعيش عليها القبيلة ويحاول جايك مساعدتهم لمغادرة الشجرة ولكنهم لم يسمعوا له ورفضوا وقامت الحرب بين البشر وكائنات قمر الباندورا .

الفيلم من بطولة النجم سام ورثيجتون الذي يقوم بدور جايك سولي وزوي سالدانا التي تقوم بدور نيتيري ويضم الجزء الجديد النجمة كايت وينسلت وتدور أحداث الجزء الجديد Avatar: The Way of Water حول جايك الذي يعيش حياة طبيعية علي قمر باندورا مع حبيبته نيتيري ولكن يحاول البشر مرة أخرى مهاجمة القمر ليعود الخطر من جديد، ومن المتوقع عرض الفيلم في السينما في أواخر عام 2023.

مشاهدة الإعلان التشويقي لفيلم Avatar: The Way of Water