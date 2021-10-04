تراجع كبير في أسهم شركة فيسبوك بعد العطل المفاجئ في تطبيقاتها

سجل سهم شركة فيسبوك تراجعاً كبيراً في البورصة حيث تكبدت مؤسسة فيسبوك خسائراً فادحة بعد تراجع قيمة سهمها بشكل كبير جداً اليوم بسبب العطل الفني الذي طال تطبيقات فيسبوك وتويتر وإنستغرام ومواقعهم الإلكترونية منذ صباح اليوم الاثنين، وتراجع سهم شركة فيسبوك بنسبة 5.50% لتبلغ قيمته 324 دولار أمريكي.

وكان هناك عطلاً فنياً قد طال تطبيقات فيسبوك الرئيسية مثل تطبيق فيسبوك للتواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب للمراسلات الفورية بالإضافة لتطبيق فيسبوك ماسنجر وتطبيق انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة، وبدأ الناس يشكون المشكلة منذ صباح اليوم الاثنين لاعتقادهم بأن المشكلة قد طالتهم وحدهم فقط، وفي غضون ساعات محدودة منذ بدء المشكلة قال الكثير من الناس في دول مختلفة حول العالم بأنهم يعانون من ذات المشكلة، وبعدها أدرج الجميع بأن لمشكلة عامة وعالمية أيضاً وهي ليست بسبب الانترنت أو الأعطال الفنية في شبكات الاتصال التي تدعمها شركات الانترنت والاتصالات، ويتوقع أن يقوم مختصو الدعم الفني بحل المشكلة في غضون الساعات القليلة المقبلة قبل أن تستفحل المشكلة ويصعب السيطرة عليها.

ويذكر بأن هذا العطل ليس هو الأول الذي يطال مواقع التواصل العالمية حول العالم، وقبل عدة أشهر تعطلت تطبيقات جوجل بشكل مفاجئ جداً مما سبب حالة من القلق حول العالم وقتها كما أن الأمر تسبب في خسائر فادحة للشركات التي تعتمد على جوجل بشكل رئيسي ولم تسلم جوجل نفسها من الخسائر التي طالتها في النهاية.

وتسبب العطل الفني في فيسبوك أيضاً بخسائر فادحة لبعض الشركات والمؤسسات بطبيعة الحال، وعانت الكثير من الشركات في غضون الساعات القليلة الماضية وحصوصاً أن المشكلة قد استمرت لوقت طويل جداً، وكانت شركة فيسبوك قد نشرت بياناً في تويتر تؤكد فيه على أن العطل قد يتم إصلاحه قريباً، وقالت فيسبوك بأنها تمر بوقت عصيب بعض الشيء وطالبت مستخدمي تطبيقاتها بالتحلي بالصبر حتى تنتهي الأزمة، ويتداول المهتمين بالأمر الأخبار على موقع تويتر لمتابعة سير الأمور، وتداول البعض شائعات حول عدم إمكانية عمل التطبيق مستقبلاً ولكن المختصين أكدوا بأن تلك الأخبار مجرد شائعات.