يوتيوب “Youtube” سيمنح منشئي المحتوى والمعجبين إمكانية إهداء الإشتراكات المدفوعة

كمال بلهادي

قام عدد من المؤثرين بنشر تغريدات على منصة Twitter تُشير إلى أن منصة Youtube ستمنح منشئي المحتوى والمعجبين إمكانية إهداء الإشتراكات المدفوعة للمستخدمين.

يوتيوب "Youtube" سيمنح منشئي المحتوى والمعجبين إمكانية إهداء الإشتراكات المدفوعة 5 11/5/2022 - 5:27 م

وأكد المؤثرين أن هذه الميزة الجديدة المُقدمة من قبل يوتيوب هي أداة جيدة ويُمكنها أن تساهم في تحقيق المزيد من الدخل للمُبدعين ومنشئي المحتوى.

يوتيوب "Youtube" سيمنح منشئي المحتوى والمعجبين إمكانية إهداء الإشتراكات المدفوعة 1 11/5/2022 - 5:27 م

كما يرى العديد القائمين على خدمة البث المباشر في يوتيوب أن الاشتراكات هي طريقة سهلة لتوليد دخل مادي إضافي.

تحديث اليوتيوب تلقائي للحصول على آخر المميزات والإضافات الجديدة

دراسة حديثة تُحذر من 2 تطبيقات يتم إستخدامها على نطاق واسع قد تُعرض أصحابها للخطر!

وأشارت القائمين أن منصة Youtube قد تباطأت كثيرًا في إطلاق هذه الميزة التي كانت منتظرة منذ فترة ليست القريبة، لكن في الأخير تم إختبار هذه الأداة الجديدة في اليابان في وقت سابق من هذه السنة لعدد محدود من قنوات يوتيوب.

يوتيوب "Youtube" سيمنح منشئي المحتوى والمعجبين إمكانية إهداء الإشتراكات المدفوعة 2 11/5/2022 - 5:27 م

ويُفترض أن تُصبح هذه الأداة الجديدة الآن متاحة لجميع مستخدمي يوتيوب المُخصص الألعاب أو ما يُعرف بـ Youtube Gaming في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على أن يتم تعميمها لاحقًا في البلدان الأخرى بشكل تدريجي.

يوتيوب "Youtube" سيمنح منشئي المحتوى والمعجبين إمكانية إهداء الإشتراكات المدفوعة 3 11/5/2022 - 5:27 م

وعادة ما يدفع المشتركون حوالي 4.99 دولارًا شهريًا للحصول على عضوية القناة، وهذا ما يسمح لهم بالوصول إلى شارات المستخدم والمحتوى الحصري المُقدم من طرف المبدعين المفضلين لديهم.

يوتيوب "Youtube" سيمنح منشئي المحتوى والمعجبين إمكانية إهداء الإشتراكات المدفوعة 4 11/5/2022 - 5:27 م

كما أصدرت منصة YouTube Gaming المُخصصة للألعاب عددًا من الميزات الأخرى لجعل يوتيوب يحاكي منصة Twitch الشهيرة مثل ميزة “Live Redirects”، والتي تُوفر لأصحاب إمكانية البث بإرسال المعجبين إلى مجموعات أخرى أو خدمة العرض الأول.

Avatar of كمال بلهادي
كمال بلهادي

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.