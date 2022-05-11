يوتيوب “Youtube” سيمنح منشئي المحتوى والمعجبين إمكانية إهداء الإشتراكات المدفوعة

قام عدد من المؤثرين بنشر تغريدات على منصة Twitter تُشير إلى أن منصة Youtube ستمنح منشئي المحتوى والمعجبين إمكانية إهداء الإشتراكات المدفوعة للمستخدمين.

وأكد المؤثرين أن هذه الميزة الجديدة المُقدمة من قبل يوتيوب هي أداة جيدة ويُمكنها أن تساهم في تحقيق المزيد من الدخل للمُبدعين ومنشئي المحتوى.

كما يرى العديد القائمين على خدمة البث المباشر في يوتيوب أن الاشتراكات هي طريقة سهلة لتوليد دخل مادي إضافي.

وأشارت القائمين أن منصة Youtube قد تباطأت كثيرًا في إطلاق هذه الميزة التي كانت منتظرة منذ فترة ليست القريبة، لكن في الأخير تم إختبار هذه الأداة الجديدة في اليابان في وقت سابق من هذه السنة لعدد محدود من قنوات يوتيوب.

ويُفترض أن تُصبح هذه الأداة الجديدة الآن متاحة لجميع مستخدمي يوتيوب المُخصص الألعاب أو ما يُعرف بـ Youtube Gaming في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على أن يتم تعميمها لاحقًا في البلدان الأخرى بشكل تدريجي.

وعادة ما يدفع المشتركون حوالي 4.99 دولارًا شهريًا للحصول على عضوية القناة، وهذا ما يسمح لهم بالوصول إلى شارات المستخدم والمحتوى الحصري المُقدم من طرف المبدعين المفضلين لديهم.

كما أصدرت منصة YouTube Gaming المُخصصة للألعاب عددًا من الميزات الأخرى لجعل يوتيوب يحاكي منصة Twitch الشهيرة مثل ميزة “Live Redirects”، والتي تُوفر لأصحاب إمكانية البث بإرسال المعجبين إلى مجموعات أخرى أو خدمة العرض الأول.