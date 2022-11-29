واتساب يبدأ في طرح ميزته المذهلة التي طال انتظارها

بدأ تطبيق واتساب WhatsApp في طرح ميزته المذهلة التي انتظرها العديد من المسخدمين خلال الفترة الأخيرة، وهي ميزة “Message Yourself” والتي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل لأنفسهم خلال الفترة القادمة، وجاءت تلك الميزة الرائعة بعد معاناة استمرت لسنوات من استخدام تطبيق الدردشة الفورية عند إرسال الرسائل المهمة أو إرسال رسائل لا تريد لأحد أن يطلع عليها.

واتساب يطرح ميزة Message Yourself

أعلن تطبيق الدردشة الفوري WhatsApp المملوك لشركة ميتا، عن إطلاق ميزة المراسلة الجديدة “إرسال رسائل إلى نفسك” أو “Message Yourself”، حيث أنها سوف تصل لجميع مستخدمي التطبيق على هواتف أندرويد وآيفون خلال الأسابيع القليلة القادمة.

عند إتاحة ميزة Message Yourself على تطبيق واتساب، سوف يرى المستخدمون جهة الاتصال الخاصة بهم، في أعلى قائمة جهة الاتصال الخاصة بهم على التطبيق عندما يقومون بإنشاء محادثة جديدة، وعند النقر فوق جهة الاتصال هذه سوف يتم نقلهم إلى شاشة الدردشة التي يمكنهم استخدامها من أجل إرسال الرسائل لأنفسهم وفقاً لما نقله لـ TechCrunch.

وفقاً لتقرير WABetaInfo فإنه يمكن للمستخدمي التطبيق تثبيت رسائل الدردشة الذاتية الخاصة بهم في أعلى قائمة المحادثات، وذلك في حال الرغبة في وجودها سريعاً دون البحث عنها في وسط القائمة الخاصة بالدردشة المزدحمة، والتي تضم عدد كبير من المحادثات.

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وكانت تلك الميزة مطلباً جماهيرياً من العديد من مستخدمي التطبيق، ولا سيما أن تلك الميزة يتم تقديمها في تطبيق تيليجرام والتي تعتبر ميزة مشابهة كثيراً تسمى الرسائل المحفوظة، حيث أنها تتيح للمستخدمين وضع ميزة مرجعية على أي رسائل مهمة يرغب المستخدم في حفظ ملاحظتهم التي يمكنهم الوصول إليها في المستقبل.