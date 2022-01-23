هواوي تطلق حقيبة مدرسية ذكية مزودة بنظام GPS لتحديد مكان الطفل

أعلنت شركة هواوي الصينية مؤخراً عن إطلاق حقيبة مدرسية ذكية تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS وهي مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS، والذي يمكن من خلاله تحديد موقع الحقيبة وبالتالي معرفة مكان الطفل الذي يحملها وذلك عبر تطبيق خاص مرتبط بالحقيبة ويعمل عن بعد.

وأكدت الشركة الرائدة في مجال الاتصالات أنه يمكن للوالدين تحميل التطبيق Smart Life الخاص بالحقيبة على الهاتف الذكي بحيث يتم تلقي الإشعارات عليه عندما يغادر الطفل المنزل أو المدرسة ويتم تحديد مكان وجود الطفل وتتبعه بفضل نظام GPS المدمج مع الحقيبة.

وتشتمل حقيبة شركة هواوي الذكية على شاشة بقياس 1.54 بوصة، والتي تظهر جدول الحصص الدراسية بشكل رقمي حتى يسمح للطفل معرفة الكتب التي يجب إصطحابها معه في كل يوم دراسي.

وتم تصميم هذه الحقيبة المدرسية الذكية المقاومة للماء لتكون ملائمة ومريحة أكثر لظهر الأطفال حتى الذي يبلغ طولهم 135 سم ويقدر سعرها ب 110 دولار أمريكي وذلك وفقا لما صرحت به الشركة المصنعة.



وتأتي هذه الحقيبة الذكية في ظل نجاح شركة هواوي تقدما في عدة إختراعات على باقي الشركات الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السياق ذاته ، استطاعت هواوي أن تحصل على المرتبة الخامسة في عدد من براءات الاختراع ، والتي بلغت 2770 براءة اختراع لعدة شركات ، رغم استمرار العقوبات من طرف الإدارة الأمريكية ومنعها من الدخول الى أسواقها.