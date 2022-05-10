موقع أوروبي ينشر مواصفات هاتف Realme 9 5G للإصدار الأوروبي

أشارت آخر الأخبار إلى أن شركة Realme تُخطط لجدولة إطلاق سلسلة 9 Realme المُخصصة الأسواق الأوروبية في تاريخ 12 مايو 2022، وظهر اليوم على موقع الشركة على الإنترنت في بولندا، ومن هنا تم التأكد من الشائعات والتسريبات التي أكدت حصول هاتف على مجموعة جديدة من شرائح المعالجات.

وقبل الحديث عن مواصفات الهاتف، ذكرت shoulds أن هذا الإصدار يختلف عن إصدار الذي خُصص للسوق الهندي.

مواصفات هاتف Realme 9 5G للإصدار الأوروبي

المعالج حصل الإصدار الأوروبي للهاتف على شريحة معالج Snapdragon 695 والذي يوفر 2x Kryo Gold 2.2 GHz + 6x Kryo Silver 1.8 GHz وهذا يختلف عن النسخة الهندية التي حصلت على شريحة معالج Dimensity 810. الشاشة ويأتي هاتف Realme 9 5G الأوروبي بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة عرض 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز٬ وبلغ معدل أخذ عينات اللمس 240 هرتز. الكاميرا جاءت النسخة الأوروبية للهاتف بكاميرا ثلاثية الرئيسية منها بدقة 108 ميجا بيكسل. تم الهاتف بالكاميرا ثانية وثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل. بينما جاءت الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 16 ميجا بيكسل. البطارية حصل هاتف Realme 9 5G على بطارية 5000 مللي أمبير مع قوة شحن 18W.

الذاكرة الشركة تسعى لتقديم الأفضل من خلال منح الهاتف مع 4 GB RAM 64 GB تخزين داخلية 128 جيجابايت.

تصميم Realme 9 5G للإصدار الأوروبي

جاء تصميم الهاتف بأبعاد 164.3 مم × 75.6 ملم ويبلغ وزنه 191 غراما فقط، كما حصل الهاتف على العديد من الألوان الجذابة، بما في ذلك الأبيض والأسود.