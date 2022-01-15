مواصفات وسعر تابلت Moto Tab G20

أعلنت شركة موتورولا Motorola، رسمياً عن جهازها اللوحي الجديد Moto Tab G20، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وحسبما ذكر موقع “gsmarena” التقني، يحمل تابلت موتورولا Moto Tab G20، شاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 8 بوصات، وبجودة عرض HD +، وتبلغ دقتها 800 x 1280 بكسل.

ومواصفات تابلت Moto Tab G20

ويعمل تابلت موتورولا Moto Tab G20، بمعالج ميدياتك من نوع Helio P22T، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويحتوي أيضًا على فتحة microSD للتوسيع.

ويحزم تابلت موتورولا Moto Tab G20، بطارية كبيرة بقوة 5100 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ USB -C، بقدرة 10 وات.

ويعمل جهاز Moto Tab G20، بنظام التشغيل أندرويد 11، وزودت موتورولا جهازها اللوحي بوضع Kids Space، والذي يقدم محتوى موصى به لكلا من التطبيقات والألعاب والفيديوهات والكتب.

ويأتي تابلت موتورولا Moto Tab G20، كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر 5 ميجابكسل على ظهر الجهاز، كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Atmos داخل سماعة فردية مثبتة في الإطار السفلي للجهاز.

ويحتوي الجهاز اللوحي أيضًا على مقبس سماعة رأس، ويأتي تابلت Moto Tab G20، بلون واحد بلاتيني رمادي.

سعرتابلت Moto Tab G20

يبلغ سعره التابلت 184 دولار (أي ما يعادل 2300 جنيها مصريا) وسوف يتم طرحه في الأسواق الهندية أولا.