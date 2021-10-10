مميزات Whatsapp Aero .. كيفية تنزيل واتس اب ايرو 2022

يعتبر واتس اب هو أحد التطبيقات التي تم بها المزيد من المتغيرات والتطورات في السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى إصدار عدد من الإصدارات المعدلة وكان منها واتس اب ايرو Whatsapp Aero والذي يوفر عدد من الميزات الإضافية حيث أنه تطبيق مراسلة فورية لافت للنظر للكثير من المستخدمين ويمكن تغيير الشكل والمظهر به كيفما تشاء، فيما يلي نسرد إليكم مميزات وات ساب ايرو وكيفية تنزيل واتس اب ايرو 2022 على جوالك بسهولة.

مميزات واتس اب ايرو Whatsapp Aero

واتس اب ايرو هو من بين التطبيقات التي لها العديد من المزايا التي يحبها مستخدمي تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو أحد إصدارات واتس اب المعدلة مثل واتس اب دلتا وواتساب بلاس وتطبيق أو جي واتس اب OGWhatsAPP.

يعمل واتساب ايرو بانظمة التشغيل اندرويد 4.0 فيما أعلى، وهو له الكثير من الميزات والصفات التي تجعله هو النسخة الأصلية المعدلة من واتساب، وتلك المزايا تتمثل في التالي:

يسمح للمستخدم معرفة زوار الملف التعريفي الخاص به.

يحتوي على أدوات منوعة منها التعديل في الألوان والصور والرموز التعبيرية والسمات وغيرها.

يُتيح لمستخدمه إخفاء إمكانية الفحص المزوج التي تظهر عند قراءة الرسالة وهي علامتين الصح الزرقاء اللون في واتس اب الأصلي، كما يخفي آخر وقت للاتصال بشكل مستقل.

يسمح واتس اب ايرو بتخصيص الدردشات المرغوبة بخطوط مختلفة يختارها المستخدم كما يشاء.

لا يسمح لك بحذف الرسائل بالدردشة بمجرد استلامها.

يمكّن المستخدم من إخفاء الصور ورؤيتها فقط على ملفات الصور ومقاطع الفيديو التي تم استلامها من واتساب.

كما أنه يدعم الملفات بالإمتدادات المختلفة ليكون مميزًا بهذا عن واتساب الأصلي.

يمكن للمستخدم أيضًا إنشاء الرموز التعبيرية الخاصة به.

كيفية تنزيل واتس اب ايرو 2022

للتمكن من تثبيت وتنزيل واتس اب ايرو يجب عليك اتباع الخطوات التالية: