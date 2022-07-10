معلومات عن انستقرام
إنستقرام أو إنستكرام أو إنستغرام أو إنستجرام أو انستا، هي أسماء تطلق على موقع instagram، ويختلف نطق اسم الموقع من بلد لأخرى.
وهو موقع تواصل اجتماعي تابع لشركة ميتا meta، تم إطلاقها لأول مرة من قبل كيفن سيستروم، ومايك كرايغر، وهي منصة تتيح للأشخاص التواصل عن بعد باستخدام الإنستقرام.
ويسمح instagram للمستخدمين مشاركة صورهم وحالاتهم مع الأصدقاء والعامة، ويمكن لكل مستخدم إبداء آرائه من خلال التعليقات واستخدام الهاشتاج أو الهاشتاق، وأيضا إمكانية نشر الصور ومقاطع الفيديو للأصدقاء والعامة.
ويستطيع المستخدم مراسلة المستخدمين الآخرين عبر محادثة خاصة بينهم، ولا يتيح إنستقرام الدردية الجماعية كما موجود في موقع فيسبوك الشهير.
يتوفر لموقع انستا تطبيق يعمل بنظام أندرويد وآيفون وأي نظام آخر. وحصل الانستا على عدد تنزيلات أكثر من مليار حول العالم. ولديه تقييم 4 نجوم على متجر التطبيقات الشهير Google Play.
مؤخرًا امتلكت شركة facebook موقع انستقرام، وتم تضمينه بأنه تابع لشركة الفيسبوك، وفي الوقت الحالي أطلق مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة فيسبوك، شركة جديدة باسم ميتا meta، وقام بتضمين جميع المواقع الخاصة به تحت اسم ميتا. وأصبح الآن فيسبوك وإنستغرام والواتساب تابعين لشركة ميتا.
معلومات عن موقع إنستقرام
|تاريخ الإطلاق
|عام 2010
|المالك
|meta
|المدير التنفيذي
|مارك زوكربيرغ
|عدد التنزيلات
|أكثر من مليار تنزيل
|القيمة
|500 مليون دولار
|الفئة
|تواصل اجتماعي
قائمة أكثر 10 حسابات متابعة على إنستقرام
|الترتيب
|الحساب
|عدد المتابعين بالملايين
|1
|451
|2
|Cristiano Ronaldo
|379
|3
|Kylie Jenner
|291
|4
|Lionel Messi
|291
|5
|Ariana Grande
|283
|6
|Dwayne ‘The Rock’ Johnson
|282
|7
|Selena Gomez
|282
|8
|Kim Kardashian
|271
|9
|Beyoncé
|225
|10
|Justin Bieber
|210
أكثر الصور إعجابا على إنستقرام
|الترتيب
|رابط الصورة
|عدد الإعجابات بالملايين
|1
|(1)
|55.2
|2
|(2)
|21.8
|3
|(3)
|18.7
|4
|(4)
|16.6
|5
|(5)
|15.5
|6
|(6)
|14.5
|7
|(7)
|14
|8
|(8)
|13.7
|9
|(9)
|13.4
|10
|(10)
|13.3