معلومات عن انستقرام

إنستقرام أو إنستكرام أو إنستغرام أو إنستجرام أو انستا، هي أسماء تطلق على موقع instagram، ويختلف نطق اسم الموقع من بلد لأخرى.

وهو موقع تواصل اجتماعي تابع لشركة ميتا meta، تم إطلاقها لأول مرة من قبل كيفن سيستروم، ومايك كرايغر، وهي منصة تتيح للأشخاص التواصل عن بعد باستخدام الإنستقرام.

ويسمح instagram للمستخدمين مشاركة صورهم وحالاتهم مع الأصدقاء والعامة، ويمكن لكل مستخدم إبداء آرائه من خلال التعليقات واستخدام الهاشتاج أو الهاشتاق، وأيضا إمكانية نشر الصور ومقاطع الفيديو للأصدقاء والعامة.

ويستطيع المستخدم مراسلة المستخدمين الآخرين عبر محادثة خاصة بينهم، ولا يتيح إنستقرام الدردية الجماعية كما موجود في موقع فيسبوك الشهير.

يتوفر لموقع انستا تطبيق يعمل بنظام أندرويد وآيفون وأي نظام آخر. وحصل الانستا على عدد تنزيلات أكثر من مليار حول العالم. ولديه تقييم 4 نجوم على متجر التطبيقات الشهير Google Play.

مؤخرًا امتلكت شركة facebook موقع انستقرام، وتم تضمينه بأنه تابع لشركة الفيسبوك، وفي الوقت الحالي أطلق مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة فيسبوك، شركة جديدة باسم ميتا meta، وقام بتضمين جميع المواقع الخاصة به تحت اسم ميتا. وأصبح الآن فيسبوك وإنستغرام والواتساب تابعين لشركة ميتا.

معلومات عن موقع إنستقرام

تاريخ الإطلاق عام 2010 المالك meta المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ عدد التنزيلات أكثر من مليار تنزيل القيمة 500 مليون دولار الفئة تواصل اجتماعي

قائمة أكثر 10 حسابات متابعة على إنستقرام

الترتيب الحساب عدد المتابعين بالملايين 1 Instagram 451 2 Cristiano Ronaldo 379 3 Kylie Jenner 291 4 Lionel Messi 291 5 Ariana Grande 283 6 Dwayne ‘The Rock’ Johnson 282 7 Selena Gomez 282 8 Kim Kardashian 271 9 Beyoncé 225 10 Justin Bieber 210

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