كيفية منع الأشخاص والصفحات من الإشارة إليك في موقع فيسبوك نهائياً، طريقة لمراجعة الإشارات “التاغ” قبل ظهورها في ملفك الشخصي

قد لا تكون إشارات الفيسبوك “التاغ” سبباً للشعور بالسعادة لأي أحد عند تلقيها، وقد يعتبرها الكثير من الناس مزعجة وغير مناسبة كما أن بعض الناس يعتبرونها انتهاكاً للخصوصية في موقع فيسبوك وذلك لأنهم حتماً يعتقدون بأنها إجبارية ولا يمكن التخلص منها في الفيسبوك.

وتعد إشارة التاغ بمثابة لفت للانتباه عند كتابة التعليقات أو عند مشاركة صور قد يظهر بها شخص تعرفه، وفي هذه الحالة يقوم الأشخاص بالإشارة لبعضهم في الصور التي يظهرون فيها ولكن ذلك لا يعني أن الآخرين لا يمكنهم الإشارة لك في الصور التي لا تظهر بها، بل يمكنهم أيضاً الإشارة لك في صور وتعليقات قد لا يكون لك بها دخل مثل صور الإعلانات التي ينشئها المعلنون وأصحاب الصفحات التجارية على اليوتيوب، ولا داعي للقلق من هذه الأشياء لأنه يمكن إزالتها ببساطة من الملف الشخصي الخاص بك دون تعقيدات، ويمكنك ايضاً منع الآخرين من الإشارة إليك بدون موافقتك عبر هذه الخطوات أدناه.

كيفية منع الأشخاص والصفحات من الإشارة اليك في فيسبوك:

يمكنك التحكم في ظهور الإشارات في ملفك الشخصي “إشارات الصور والمنشورات فقط” وليس إشارات التعليقات كما أنها ايضاً لا تظهر في الصفحة الرئيسية لحسابك الشخصي، وسيكون بإمكانك مراجعة جميع الصور والمنشورات التي تمت الإشارة إليك فيها.

لمنع الآخرين من الإشارة اليك في منشوراتهم قم بالضغط أولاً على نافذة الخيارات من الخطوط الافقية الموجودة في أعلى يسار الشاشة “للأندرويد” وفي أسفل يمين الشاشة للآيفون. قم باختيار الخصوصية، قم بعدها بتحديد خيار الملف الشخصي والإشارات. ولتتمكن من القيام بما تم ذكره سابقاً من تحكم في المنشورات قم بتفعيل خيار المراجعة والذي سيمكنك من مراجعة جميع المنشورات، افتح خيار المراجعة وستجد أنه متوقف، قم بتشغيله حتى يصلك إشعار في كل مرة يقوم أحدهم فيها بالإشارة اليك.

بعد قيامك بهذه الخطوات لن يتمكن أحدُ من الإشارة إليك ما لم تمنحه الإذن بذلك، وستصلك إشعارات في كل مرة يقوم فيها أحدهم بالإشارة اليك وسيمكنك منحه الإذن بذلك أو حذف الإشارة.